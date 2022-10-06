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Кто может помешать сборной Украине провести ЧМ-2030?

Что сделать ФИФА: вернуться назад на сто лет или привести болельщиков в Индонезию? Разбираем все заявки на скорый чемпионат мира.
Кто может помешать сборной Украине провести ЧМ-2030?
06 октября 2022 16:06
автор: Никита Шмытов

Третьего октября The Times сообщил о желании Украины присоединиться к заявке Португалии и Испании для проведения Чемпионата мира-2030. В одобрении заявки Украины, как и в победе этих стран при есть вопросы, ведь у них есть целый ряд сильнейших конкурентов.

Аргентина, Парагвай, Чили, Уругвай

Латиноамериканские болельщики стали украшением ЧМ в России, подарив неповторимую атмосферу и зарядив даже угрюмый российский народ. В частности это касается бразильцев, которые в ближайшем времени не собираются принимать у себя большие турниры, но зато они смогут пересечь ближайшие границы и оказаться в Аргентине, Парагвае, Чили и Уругвае, которые в августе 2022 года официально сообщили о готовности совместной заявки.

Три страны, за исключением Парагвая, уже принимали ЧМ, но было еще до 1980 года. Будет красиво, если футбол через сто лет вернется туда, откуда всё начиналось, ведь именно в Уругвае проводился первый турнир чемпионата мира.

Саудовская Аравия, Греция, Египет

У первых претендентов есть опыт, пускай и далекий, а у Саудовской Аравии, Греции и Египта не так много знаний в проведении подобных глобальных турниров.

Примечательно, что все три страны омываются Средиземным морем, что может стать интересной «фишкой» турнира, ведь болельщики смогут чаще предпочитать водный транспорт, игнорируя заезженные самолеты, поезда, автомобили и автобусы.

Марокко

Египет - не единственная страна из Африки, которая готова принять наследие ЮАР 2010-го года и принять второй в истории ЧМ на черном континенте. Марокко на протяжении десятков лет желает принять на своей территории лучшие сборные и миллионы болельщиков со всего мира, что подтверждается их заявками на ЧМ-94, ЧМ-98, ЧМ-06 и ЧМ-10, каждая из которых была отклонена. После 2010 года руководство марокканского футбола сделало паузу, возможно исправило ошибки, и вновь готова стать участником гонки за мундиаль 2030 года.

Израиль, ОАЭ, Бахрейн (слух)

Самый ужасный расклад для простых болельщиков могут уготовить Израиль, ОАЭ и Бахрейн, которые являются одними из самых дорогих стран мира. Пребывание в них может сильно ударить по кошельку.

Пока что, заявка от этих стран официально не подана, но слухи и всяческие инсайды утверждают, что она не заставит себя долго ждать.

Австралия и Индонезия (слух)

В 2015 году Австралия искала партнера для проведения ЧМ, и Новая Зеландия выразила желание присоединиться к соседнему материку, но позже регбийное государство отказалось от идеи, а Австралия нашла поддержку в Индонезии.

Развитость и экзотичность Австралии вкупе с культурными особенностями Индонезии могут подарить необычную смесь, став одним из самых необычных ЧМ за всю историю.

источник: «Советский спорт»
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