Три интриги третьего тура Лиги конференций. Что смотреть?

1. Сможет ли «Фиорентина» вылезти со дна?

Стоило только Александру Кокорину покинуть «Фиорентину», как тут же дела у клуба посыпались. В Серии А итальянцы занимают место во второй десятке, и ладно, если бы флорентийская команда феерила в еврокубке, но в нём дела обстоят еще хуже.

«Фиорентина», в третьем по престижу еврокубке, занимает последнее место после двух туров, отставая от лидера уже на пять очков. Представитель Серии А не сумел обыграть даже латвийский РФШ (1:1).

В третьем туре «Фиорентина» имеет шансы перевернуть положение и взойти на вторую строчку, но для этого нужно обыгрывать шотландский «Хартс» в гостях. Сможет ли?

«Хартс» - «Фиорентина» (22:00)

2. Сотворит ли чудо «Вадуц»?

«Вадуц» - первый клуб из Лихтенштейна, который пробился в еврокубки за всю историю страны. Статус новичка не мешает команде и дальше творить невозможное: она уже набрала одно очко (против «Аполлона» - 0:0) и забила «АЗ» (1:4). В третьем туре «Вадуц» может совершить ещё одно маленькое чудо, ведь коллектив едет в гости к «Днепру-1», который впечатляет в этом сезоне.

Украинский клуб после двух туров набрал три очка, благодаря победе над «Аполлоном», но сконцентрировать внимание предлагаю на другом. «Днепр-1» пропустил всего два гола за два тура Лиги конференций, а в чемпионате Украины, за четыре матча, он не позволил забить в свои ворота ни единого мяча!

Если «Вадуц» сможет забить гол - хорошо, а если ещё и выиграть, то история перепишется на наших глазах, пускай и локального характера.

«Днепр-1» - «Вадуц» (19:45)

3. Кто подтвердит чемпионские намерения?

В Лиге конференций полно команд из самых разных чемпионатов Европы, которые пока еще не готовы к завоеванию нового, пускай и не самого важного трофея, поэтому без внимания к топ-клубам не обойтись.

В Брюсселе пройдет самый статусный матч тура, в котором «Андерлехт» примет «Вест Хэм». Бельгийский клуб - регулярный участник плей-офф Лиги Европы и недавний участник группового этапа Лиги чемпионов, а «Вест Хэм» - единственный представитель Англии в турнире, на которого оказывается высокое давление из-за этого. В первых двух турах «молотобойцы» без проблем разобрались со «Стяуа» (3:1) и «Силькеборгом» (3:2), а теперь их ждет настоящая проверка против «Андерлехта», которая покажет, готов ли «Вест Хэм» играть на два фронта, а может, даже и пожертвовать АПЛ. Продолжится ли доминирование английских клубов в Европе или бельгийцы дадут отпор?

«Андерлехт» - «Вест Хэм» (19:45)