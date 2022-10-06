16 матчей Лиги Европы. Что смотреть?

«Црвена Звезда» - «Ференцварош» (19:45)

«Црвена Звезда» еще недавно могла попасть в групповой этап Лиги чемпионов, но сербский коллектив провалился в Лигу Европы, где после двух туров ситуация крайне печальная: два поражения и последнее место среди равных соперников.

Однако одна победа над лидирующим в группе «Ференцварошем» может вознести команду наверх и, хотя бы, сравняться с одним из клубов по очкам. Команда Станислава Черчесова приедет в Белград после невероятно трудного матча чемпионата Венгрии, в котором она проиграла прямому конкуренту за чемпионство со счетом 0:2.

Сможет ли бывший тренер сборной России собрать и настроить коллектив за столь короткий период - вопрос открытый.

«Омония» - «Манчестер Юнайтед» (19:45)

В это же время, недалеко от места пребывания Александра Кокорина, начнется матч одного из главных фаворитов турнира, который пожалует в гости к скромному кипрскому клубу, которому тяжело приходится даже в родном чемпионате. Что касается ЛЕ, то «Омония» ожидаемо не справляется под натиском более опытных соперников: 0:3 - от «Шерифа» и 1:2 от «Сосьедада». Пять пропущенных мячей за два тура - плохой результат, и тем интереснее будет понаблюдать за атакой «МЮ», которая наверняка постарается сделать все возможное, чтобы болельщики побыстрее забыли ужасающие 3:6 от «Сити» в предыдущем туре АПЛ.

С первых минут, скорее всего, появится Криштиану Роналду, а это еще один немаловажный повод для просмотра матча, ведь португалец всегда добавляет элемент интриги. Если не забьёт даже кипрскому клубу, то совсем печально.

«Олимпиакос» - «Карабах» (22:00)

Греческий богач Эвангелос Маринакис летом вложил десятки миллионов евро в свой клуб, надеясь вывести «Олимпиакос» на новый уровень, но, по-моему, стало даже хуже. В чемпионате Греции «Олимпиакос» уже отстает от лидера на семь очков после шести туров, а в Лиге Европы самый титулованный клуб балканского государства располагается на последнем месте с нулем в графе «очки». Дрим-тим с Хамесом Родригесом, Марсело, Вальбуэной, экс-представителями «Рубина» М'Вилой и Хван Ин Бомом не оправдывает ожидания. Последнее место в средней по силе группе ЛЕ равнозначно провалу.

Противостоять грекам будет «Карабах», которому чуть-чуть не хватило, чтобы пройти в групповой этап ЛЧ. И этот прогресс неслучаен, что демонстрируют результаты во втором по значимости еврокубке, в котором азербайджанцы выиграли у «Нанта» (3:0) и минимально проиграли «Фрайбургу» (1:2). «Карабах» находится в великолепном состоянии, даже можно сказать «на кураже», ведь клуб из Агдама не оставляет никаких шансов оппонентам в чемпионате Азербайджане, собрав семь побед в семи матчах при разнице мячей - 24:6. Так выглядит доминирование.

«Олимпиакосу» некуда отступать, а «Карабах» умеет грамотно играть на контратаках, что позволяет надеяться на острую и напряженную игру, в которой будут не только голы, но и потасовки с конфликтами.