Карьера или тюрьма: что ждет нападающего «Балтики»?

Отличился Гогричиани-младший, нападающий «Балтики». Его девушка, Кристина Куддус, по совместительству агент футболиста, а по призванию фитнес-модель, обвинила игрока в нападении. По словам Куддус, Гоча Гогричиани избил ее в ответ на обвинения в регулярном использовании приложения для знакомств. Несмотря на то, что пара год живет вместе, футболист регулярно пользовался возможностями «Тиндера».

- Я пыталась спокойно поговорить с ним, но он перешёл на повышенные тона и толкнул со всей силы ногой. Душил, угрожал задушить. Потом со всей силы начал вдавливать рукой нос. А у меня гипс - я после операции была, - рассказала фитнес-модель.

Естественно, не обошлось без вызова полиции. После того как были взяты заявления у всех участников конфликта, девушку отвезли в больницу. А вот дальше начинается странное. Кристина Куддус, получив необходимую помощь, вернулась домой и, конечно, ссора с Гогричиани разгорелась с новой силой. На этот раз футболист нос своей теперь уже бывшей девушке сломал. На этом нелогичные поступки не заканчиваются. Вместо того, чтобы после нападения держаться подальше от разъяренного бойфренда и перебраться к родным или друзьям, Кристина стала искать моральной поддержки у представителей клуба «Балтика».

И тут стоит уточнить, что конфликт случился еще 2 октября. Но обнародовать подробности этой дикой истории Куддус решилась только в четверг. По ее словам, только лишь потому, что понадеялась на обещания клуба оперативно разобраться в этой истории и наказать футболиста. Взамен пресс-атташе «Балтики» попросил Кристину пока никому ничего не рассказывать. И только спустя четыре дня после нападения, фитнес-модель поняла, что, если случившееся с ней замалчиваться и дальше, Гогричиани останется безнаказанным. Только после того, как девушка выложила скрины переписки с клубом и свои фото после избиения, на официальном сайте «Балтики» появилось официальное заявление: «В настоящее время клуб ведет внутреннее разбирательство произошедшего. На время служебной проверки футболист отстранен от тренировочного процесса с основной командой». Понятно, что в данной ситуации клуб глобально никак не мог помочь пострадавшей - это дело полиции. «Балтика» просто тянула время и, видимо, пыталась решить проблему внутри, чтобы избежать скандала. Сегодняшний комментарий гендира клуба Кирилла Волженкина, что нужно все проверить и выяснить, потому что есть разные версии событий», подтверждает эту теорию.

С комментариями по этой истории выступил и отец футболиста, Гочи Гогричиани старший, в прошлом советский и грузинский футболист, известный в основном по выступлениям за сочинскую «Жемчужина». Старожилы также любят вспоминать его красивый гол Уэльсу, который он забил в 1994 году за сборную Грузии. И тем не менее сегодня он в сводках новостей не с рассказами о богатом футбольном прошлом, а с объяснениями тому, что случилось с его сыном. Естественно, как отец Гогричиани имеет полное право до последнего прикрывать Гочи-младшего, пока будет проводится официальное расследование, но все же комментировать избиение девушки словами: «Она культуристка - накаченная девушка. Попробуй ей ещё нос сломать» - довольно цинично. Как и объяснять агрессию своего сына тем, что Куддус намного его старше