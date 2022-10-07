Зиньковский в «Спартаке» — тоска. Уход из «Крыльев» был ошибкой?

Статистика Антона Зиньковского в «Спартаке» навевает грусть — в девяти матчах нынешнего сезона РПЛ он забил всего один гол. Провал? С одной стороны, да. Ведь Антона брали как уже состоявшуюся звезду и рассчитывали, что в короткий срок он станет полноценным лидером и футболистом, вокруг которого будет строиться игра команды. Тем более, что на протяжении последних трех сезонов Зиньковский достаточно стабильно выступал за «Крылья Советов», а в предыдущем вообще стал лучшим ассистентом лиги в составе самарцев. С другой стороны, в «Спартаке» почти все новички тяжело проходят период адаптации, ведь далеко не у всех получается сразу набрать оптимальную форму под таким серьезным давлением.

Однако неудачам россиянина можно найти и рациональное объяснение.

Во-первых, в нынешнем «Спартаке» безумная конкуренция среди атакующих хавбеков (в основном составе обычно появляются Роман Зобнин, Мартинс Перейра и Даниил Хлусевич, плюс на скамейке есть Данил Пруцев и Даниил Денисов) и фланговых форвардов (в старте обычно выходят — Квинси Промес и Виктор Мозес (до травмы), плюс при необходимости здесь может сыграть и Кейта Бальде). Как вы понимаете, в такой ситуации выгрызть себе игровые минуты довольно трудно. Тем более, что иногда «Спартак» переходит на схему с двумя форвардами или пятью защитниками и тогда возможностей пробиться на поле становится еще меньше. Однако сам Зиньковский, надо отдать ему должное, с уважением относится к решению тренера и не спешит скандалить:

Тренер видит на данный момент так эту ситуацию, что лучше, когда я выхожу на замену и как-то усиливаю игру, возможно. Если пока на данный момент это так, ну дают мне 20 минут – мне что, обижаться ходить? Если я буду обижаться, кому от этого будет легче? Никому. Поэтому надо выходить и показывать себя в отведенный отрезок, потому что могут и не дать никакого игрового времени. Могут же не выпустить! Поэтому нужно ждать свой шанс и попытаться в отведенное время как можно больше пользы принести команде, — объяснял футболист.

Идеальная позиция для Зиньковского — слева в атаке. В «Крыльях» на этом месте Антон был очень полезен — качественно атаковал пространство, грузил мячи в штрафную с обеих ног, смещался в середину или отходил назад для отыгрыша с партнерами и грамотно уходил в центр для удара или проникающего паса. Однако в «Спартаке» функционал россиянина оказался слегка ограничен. Москвичи, в отличие от самарцев, ведут гораздо менее комбинационную игру и больше стараются подстраиваться под соперника (при этом, конечно, сохраняя главные черты своего стиля — быстрый переход на чужую половину поля, активное участие центральных полузащитников во взломе штрафной и неопределенные позиции форвардов в стадии владения), нежели диктовать ему свои условия. Поэтому в новой команде до Зиньковского мяч стал доходить преимущественно на скорости — футболисты типа Промеса (с умением быстро принимать решение и готовить пас/удар за одно-два касания) к этому давно уже приспособились, а Антону, как менее опытному, пока приходится тяжело. Хотя, как говориться, топ-клуб есть топ-клуб: здесь игрок может получить за матч всего пару моментов и должен постараться выжать из них максимум. Да, думаю, Зиньковский и так это прекрасно понимает.

Вторая причина спада хавбека — травмы. В конце августа он выбыл из строя из-за повреждения плеча и вновь появился на поле только через три недели. Это пауза явно негативно сказалась на россиянине и еще больше осложнила его положение.

Однако, вероятно, шансы проявить себя Зиньковский еще получит — сезон длинный и у кого-то из конкурентов неминуемо случится спад, которым можно будет воспользоваться. Хотя есть и другой вариант — уйти в аренду. Условные «Ростов» или «Краснодар» с радостью возьмут Зиньковского — креативные футболисты в нашем чемпионате сейчас в дефиците.