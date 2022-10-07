Серебряный ЛевФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Четыре детали первого круга Лиги Европы, которые удивили больше остальных

Наплевательское отношение Жозе Моуриньо, невероятный прогресс «Юниона» и другое.
Четыре детали первого круга Лиги Европы, которые удивили больше остальных
07 октября 2022 09:15
автор: Никита Шмытов
автор фото: УЕФА

Нежелание играть «Ромы»

«Рома» стала первым клубом в истории, который победил в Лиге конференций, что было чрезвычайно необходимо для него, так как римский музей давно не пополнялся трофеями, но в текущем сезоне планы и амбиции изменились. Жозе Моуринью мог бы пойти на повышение и попытаться забрать в свою коллекцию еще одну медаль Лиги Европы, но вместо этого португалец предпочел сконцентрироваться на Серии А.

«Рома» летом подписала уйму топ-футболистов, включая Пауло Дибалу, и очевидно, что клуб не хочет довольствоваться Лигой Европы. Они ведут ожесточенную борьбу за Лигу чемпионов, из-за чего Жозе был вынужден пренебречь еврокубком.

Очевидно, что «Рома» по уровню сильнее «Бетиса», «Лудогорца» и ХИКа, но римляне занимают после трёх туров третье место с тремя очками. И это не магия цифр, а очевидное нежелание бороться за место в плей-офф.

Взлет «Юниона»

Сент-Жиллуа - район на юге Брюсселя, жители которого еще два года назад и не мечтали увидеть большой футбол, ведь местный «Юнион» играл только во втором дивизионе страны. Но за это время свершилось невозможное, и команда сразу после выхода в Суперлигу выиграла регулярный чемпионат, проиграв чемпионство только в плей-офф.

Второе место в чемпионате Бельгии позволило «Юниону» напрямую выйти в Лигу Европы, чем он с удовольствием пользуется. Брюссельцы выиграли у лидера Бундеслиги «Униона» (0:1), чемпиона Швеции «Мальмё» (3:2) и у участника плей-офф трёх последних сезонов Лиги Европы «Браги» (1:2). Сказка!

Равенство в группе «F»

Необычная ситуация после трёх туров сложилась в группе «F», в которой после трёх туров условия перед командами остались ровно теми же, что и до начала старта группового этапа Лиги Европы. Выражаясь яснее, я говорю, о полном равенстве после первого круга, в результате чего любая команда может как выиграть группу, так и откатиться на четвёртое место.

Самая парадоксальное, что «Штурм», забивший один гол и «Фейеноорд», забивший десять голов, имеют равное положение. Отчасти это связано с нелогичностью многих результатов. Например, «Мидтьюлланн» не почувствовал сопротивление «Лацио» (5:1), но проиграл, как раз, «Штурму» со счётом 0:1. Чрезвычайно сложная группа для прогнозирования, но тем интереснее за ней следить.

Ужас «Олимпиакоса»

Худший результат по забитым голам из всех групп Лиги Европы-2022/23 - один гол за три игры. И если вышеупомянутый «Штурм» и финский ХИК ещё можно как-то оправдать, то объяснение провала «Олимпиакоса» найти невозможно.

«Олимпиакос» с «бубликом» занимает последнее место в группе с «Карабахом», «Нантом» и «Фрайбургом». Греки дважды проиграли разгромно со счётом 0:3, а один единственный мяч был забит представителям Франции, но и тот матч был проигран (1:2). Теперь «Олимпиакосу» стоит мечтать только о Лиге конференций, в которую они попадут, если займут третье место.

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Четыре детали первого круга Лиги Европы, которые удивили больше остальных
Четыре детали первого круга Лиги Европы, которые удивили больше остальных
Наплевательское отношение Жозе Моуриньо, невероятный прогресс «Юниона» и другое.
07.10.2022 09:15
Футбол
автор: Никита Шмытов
Зиньковский в «Спартаке» — тоска. Уход из «Крыльев» был ошибкой?
Зиньковский в «Спартаке» — тоска. Уход из «Крыльев» был ошибкой?
Разбираем причины неудач россиянина.
07.10.2022 00:17
Футбол
автор: Матвей Морозов
Карьера или тюрьма: что ждет нападающего «Балтики»?
Карьера или тюрьма: что ждет нападающего «Балтики»?
Российский футбол, хотел он этого или нет, вспомнил фамилию Гогричиани. К сожалению, поводом стали не спортивные достижения, а бытовые разборки в самом жестком их варианте.
07.10.2022 00:12
Футбол
автор: Анастасия Лукачи
16 матчей Лиги Европы. Что смотреть?
16 матчей Лиги Европы. Что смотреть?
Сербско-венгерское противостояние с участием Черчесова, кипрское испытание для «МЮ» и проверка для «дрим-тим» из Греции.
06.10.2022 16:32
Футбол
автор: Никита Шмытов
Три интриги третьего тура Лиги конференций. Что смотреть?
Три интриги третьего тура Лиги конференций. Что смотреть?
Висящая на грани «Фиорентина», чудо от «Вадуца» и доминирование АПЛ.
06.10.2022 16:12
Футбол
автор: Никита Шмытов
Кто может помешать сборной Украине провести ЧМ-2030?
Кто может помешать сборной Украине провести ЧМ-2030?
Что сделать ФИФА: вернуться назад на сто лет или привести болельщиков в Индонезию? Разбираем все заявки на скорый чемпионат мира.
06.10.2022 16:06
Футбол
автор: Никита Шмытов
«Саламыч, держим строй!» - «Ференцварош» ждет «кипящий котел» в Белграде
«Саламыч, держим строй!» - «Ференцварош» ждет «кипящий котел» в Белграде
Сегодня «Ференцварош» Станислава Черчесова проведет в Белграде матч группового турнира Лиги Европы против «Црвены Звезды».
06.10.2022 13:04
Футбол
автор: Юрий Волохов
БесСЛАВное «Динамо»
БесСЛАВное «Динамо»
Что случилось с командой, в которой видели конкурента «Зенита»?
06.10.2022 12:29
Футбол
автор: Кирилл Шулика
За какими матчами ЛЧ нужно особенно тщательно следить в среду?
За какими матчами ЛЧ нужно особенно тщательно следить в среду?
Волшебство для Поттера, классическое испано-украинское противостояние и град голов от «Боруссии».
05.10.2022 20:19
Футбол
автор: Никита Шмытов
Куда пропал Артем Дзюба?
Куда пропал Артем Дзюба?
Артем Дзюба рвался в АПЛ и другие топ-чемпионаты Европы, но пока что, не получается даже в Турции.
05.10.2022 20:18
Футбол
автор: Никита Шмытов
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика