Четыре детали первого круга Лиги Европы, которые удивили больше остальных

Нежелание играть «Ромы»

«Рома» стала первым клубом в истории, который победил в Лиге конференций, что было чрезвычайно необходимо для него, так как римский музей давно не пополнялся трофеями, но в текущем сезоне планы и амбиции изменились. Жозе Моуринью мог бы пойти на повышение и попытаться забрать в свою коллекцию еще одну медаль Лиги Европы, но вместо этого португалец предпочел сконцентрироваться на Серии А.

«Рома» летом подписала уйму топ-футболистов, включая Пауло Дибалу, и очевидно, что клуб не хочет довольствоваться Лигой Европы. Они ведут ожесточенную борьбу за Лигу чемпионов, из-за чего Жозе был вынужден пренебречь еврокубком.

Очевидно, что «Рома» по уровню сильнее «Бетиса», «Лудогорца» и ХИКа, но римляне занимают после трёх туров третье место с тремя очками. И это не магия цифр, а очевидное нежелание бороться за место в плей-офф.

Взлет «Юниона»

Сент-Жиллуа - район на юге Брюсселя, жители которого еще два года назад и не мечтали увидеть большой футбол, ведь местный «Юнион» играл только во втором дивизионе страны. Но за это время свершилось невозможное, и команда сразу после выхода в Суперлигу выиграла регулярный чемпионат, проиграв чемпионство только в плей-офф.

Второе место в чемпионате Бельгии позволило «Юниону» напрямую выйти в Лигу Европы, чем он с удовольствием пользуется. Брюссельцы выиграли у лидера Бундеслиги «Униона» (0:1), чемпиона Швеции «Мальмё» (3:2) и у участника плей-офф трёх последних сезонов Лиги Европы «Браги» (1:2). Сказка!

Равенство в группе «F»

Необычная ситуация после трёх туров сложилась в группе «F», в которой после трёх туров условия перед командами остались ровно теми же, что и до начала старта группового этапа Лиги Европы. Выражаясь яснее, я говорю, о полном равенстве после первого круга, в результате чего любая команда может как выиграть группу, так и откатиться на четвёртое место.



Самая парадоксальное, что «Штурм», забивший один гол и «Фейеноорд», забивший десять голов, имеют равное положение. Отчасти это связано с нелогичностью многих результатов. Например, «Мидтьюлланн» не почувствовал сопротивление «Лацио» (5:1), но проиграл, как раз, «Штурму» со счётом 0:1. Чрезвычайно сложная группа для прогнозирования, но тем интереснее за ней следить.

Ужас «Олимпиакоса»

Худший результат по забитым голам из всех групп Лиги Европы-2022/23 - один гол за три игры. И если вышеупомянутый «Штурм» и финский ХИК ещё можно как-то оправдать, то объяснение провала «Олимпиакоса» найти невозможно.

«Олимпиакос» с «бубликом» занимает последнее место в группе с «Карабахом», «Нантом» и «Фрайбургом». Греки дважды проиграли разгромно со счётом 0:3, а один единственный мяч был забит представителям Франции, но и тот матч был проигран (1:2). Теперь «Олимпиакосу» стоит мечтать только о Лиге конференций, в которую они попадут, если займут третье место.