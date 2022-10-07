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Сенсация из Косова, успех Лихтенштейна и доминирование фаворитов

Три детали первого круга Лиги конференций, которые удивили больше остальных.
Сенсация из Косова, успех Лихтенштейна и доминирование фаворитов
07 октября 2022 12:35
автор: Никита Шмытов
автор фото: ФК «Балкани»

1. Успех команд-новичков

Много ли вы знаете о лихтенштейнском и косовском футболе? Наверное, нет. Однако есть два представителя этих стран, которые творят самую настоящую историю, пускай и не самую заметную для большого футбольного мира.

«Вадуц» и «Балкани» - первые представители своих государств, которым удалось пройти в основной этап еврокубка, но и на этом они не остановились. Клуб из Лихтенштейна набрал два очка, сыграв вничью с «Аполлоном» и «Днепром-1». Против последнего у «Вадуца» были даже все шансы победить, но украинцы отыгрались в концовке встречи. Что касается футбольного клуба «Балкани», то они пошли еще дальше и, ничуть не стесняясь, опередили всех конкурентов и занимают первое место в группе. В четверг в нервном матче «Балкани» пропустили на 91-й минуте от «Сивасспора», и встреча должна была заканчиваться ничьей, но косовары на 94-й минуте вырвали победу – 4:3.

Браво, команды-новички!

2. Равная группа «G»

Да, «Балкани» и правда лидируют в группе «G», но нельзя не уточнить, как именно это случилось. Изначально квартет из «Црвены Звезды», «Сивасспора», ЧФР и «Балкани» выглядел без явных аутсайдеров и фаворитов, но мало кто ожидал, что после трех туров будет настолько высокая плотность.

Все команды сыграли идентично, а промежуточные места расставлены только благодаря разному количеству забитых голов. А что если и после шести туров будет такая же ситуация?

3. Сильные фавориты

Лига конференций - новый турнир, создание которого не гарантировало серьезность со стороны клубов из топ-лиг, но опасения не оправдали себя. После первого круга почти все фавориты турнира без особых проблем «прошлись» по менее классным командам. «АЗ», «Вест Хэм» и «Вильярреал» набрали по девять очков, благодаря чему с запасом возглавляют группы, а «Фиорентина» и «Ницца» пока что занимают вторые позиции, имея все шансы пройти в плей-офф.

источник: «Советский спорт»
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