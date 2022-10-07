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«Мы заслуженно проиграли» - «Ференцварош» Черчесова разгромлен в Белграде

«Ференцварош» крупно проиграл в Белграде «Црвене звезде» в матче Лиги Европы со счетом 1:4. Чемпион Венгрии выглядел совсем блекло. Станислав Черчесов признал результат справедливым.
«Мы заслуженно проиграли» - «Ференцварош» Черчесова разгромлен в Белграде
07 октября 2022 13:08
автор: Юрий Волохов
автор фото: IMAGO

ПОЛУПУСТАЯ «МАРАКАНА»

«Ференцварош» приехал в Белград в ранге лидера группы – две победы, шесть очков. У «Црвены звезды» два поражения. Еще одно сильно осложняло сербам борьбу за путевку в плей-офф. И наоборот, девять очков – почти гарантируют «Ференцварошу» выход в следующий круг.

Перед игрой в Венгрии и Сербии вспомнили исторический матч этих же соперников в полуфинале Кубка Кубков в апреле 1975 года. Домашний стадион «Звезды», ныне носящий имя легенды клуба «Райко Митича», вмещает 55 тысяч. В 1975-м он вмешал 110 тысяч. Именно на этой игре был установлен рекорд посещаемости. А арену в Сербии с тех пор стали называть «Мараканой». Венгры тогда прошли «Звезду», но в финале в Базеле были разгромлены киевским «Динамо» - 3:0.

«Райко Митич» считается одним из самых горячих стадионов в Европе. Но похоже, обидный вылет «Звезды» из квалификации Лиги чемпионов в последнем раунде сильно разочаровал болельщиков. Трибуны были заполнены едва ли наполовину. К тому же около трех тысяч фанатов «Ференцвароша» приехало в Белград. В общем, «кипящего котла» не получилось.

«ПЕРЕСТАЛИ ИГРАТЬ ПРИ СЧЕТЕ 0:1»

Что касается матча, чемпион Венгрии играл очень плохо. И соглашусь со словами Черчесова, что его команда перестала играть после первого пропущенного гола. Забит он был с неочевидного пенальти – мяч попал в предплечье выпрыгнувшего игрока «Ференцвароша» после удара головой серба. Причем защитник находился спиной к эпизоду. Формально – да, игра рукой.

Это случилось на 27-й минуте. Обладатель Кубка России в составе «Ростова» Гелор Канга пробил в девятку. А через семь минут Митрович забил второй гол, и стало ясно, что в этой игре все ясно.

К 60-й минуте счет был уже 4:0.

«Мы заслуженно потерпели поражение. Игра шла до первого гола соперника, но он был забит с пенальти, а это сбило наш темп. Такого не должно быть, но таков футбол. Мы должны быть лучше буквально во всем через неделю.

Что действительно удивило в сегодняшнем матче, так это то, что мы перестали играть при счете 0:1, остановились. На таком высоком уровне важен каждый гол, в каждой встрече», - цитирует Черчесова пресс-служба «Ференцвароша».

Ответный матч пройдет в Будапеште 13 октября.

источник: «Советский спорт»
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