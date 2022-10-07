Будет «мясо»

ПОСЛЕДНИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

Дортмундская «Боруссия» на старте сезона слабо напоминает себя прежнюю относительного прошлых лет, ведь команда не может нащупать игру в атаке, из-за чего за восемь матчей Бундеслиги на их счету только 11 голов, что является девятым-десятым результатом в лиге. Карим Адейеми, купленный на место Эрлинга Холанда, не смог заменить норвежца, да и другие форварды тоже выглядят блекло. И все же, даже с такой атакой «Боруссия» одержала пять побед.

«Бавария» в межсезонье, традиционно, не стала сильно обновлять команду, но невозможно не отметить Роберта Левандовски, который на протяжении восьми сезонов был главным и самым грозным оружием атак мюнхенцев. Отчасти именно с его уходом связана нестабильность «Баварии» на старте сезона. Она по-прежнему с запасом является самой забивной командой Бундеслиги, не щадя обороны соперников, но иногда «машина» ломается и гегемон немецкого футбола не может найти правильный баланс между атакой и защитой, как это было с менхенгладбахской «Боруссией» (1:1), «Унионом» (1:1), «Штутгартом» (2:2) и «Аугсбургом» (0:1). При этом, нельзя не отметить победы над «Бохумом» (7:0), «Айнтрахтом» (6:1), «Байером» (5:0). Противоречивый старт чемпиона страны.

Источник фото: ФК «Бавария»

Перед очным противостоянием «Боруссия» и «Бавария» - соседи по таблице, но не на первых местах, как все привыкли, а чуть ниже. Обе команды отстают от двух лидеров на два очка, поэтому победа любой из них, при удачном стечении обстоятельств, может позволить возглавить турнирную таблицу. И это отличный повод для пари. Ведь в акции «Джекпот «Большой куш» у вас есть шанс одной ставкой получить сразу двойной выигрыш – за успешный прогноз на матч и за счастливый джекпон. Призовой фонд акции составляет 450 миллионов рублей – присоединяйтесь к клубу победителей!

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

У «Боруссии» тяжелая ситуация, ведь ко всем игровым проблемам добавились травмы, в том числе ключевых футболистов. Есть ряд игроков, к потере которых главный тренер привык давно, а есть те, которые не до конца готовы к матчу. Например, Марко Ройс все еще восстанавливается от травмы, а Матс Хуммельс если и успеет восстановиться к матчу, то вряд ли появится с первых минут.

«Бавария» испытывает огромные проблемы перед одним из самых важных матчей первой половины сезона, что почти не повлияло на матч в ЛЧ против «Виктории Пльзень» (5:0), но наверняка создаст дополнительные проблемы для Юлиана Нагельсмана. Матч против дортмундцев точно пропустит Люка Эрнандес, Буна Сарр и, возможно, Кингсли Коман. Также вопрос о готовности есть к Томасу Мюллеру и Йошуа Киммиху, переболевших ковидом.

СТАТИСТИКА И ФАКТЫ

«Боруссия» и «Бавария» встречались в истории 129 раз, которые закончились следующими результатами: 32 победы у дортмундцев, 61 матч - за мюнхенцами, еще 34 раза соперники сыграли вничью.

Если рассматривать последние 10 встреч, то статистика выглядит совсем уж однобокой: 9 побед «Баварии» (29 голов) при одной у «Боруссии» (12 голов).

«Бавария» и дортмундская «Боруссия» забивают друг другу в шести матчах подряд. Средняя результативность - 4,8 гола за игру.

«Боруссия» - одна из двух команд Бундеслиги, не сыгравшая вничью в текущем сезоне. Поэтому болельщикам стоит испытать удачу вместе с букмекерской компанией «Лига Ставок». Крутите «Колесо фортуны» и получайте возможность выиграть бесплатную ставку до 10 000 рублей и VIP-статус с первого дня! Пройти регистрацию можно тут.