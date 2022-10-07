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Дмитрий Селюк: ЦСКА выглядит лучше «Динамо», моя ставка - обе забьют. «Сочи» выиграет у «Локо»

Сегодня матчем «Урал» - «Химки» стартует 12-й тур РПЛ. Футбольный агент Дмитрий Селюк дает прогноз на эту игру и матчи субботы.
Дмитрий Селюк: ЦСКА выглядит лучше «Динамо», моя ставка - обе забьют. «Сочи» выиграет у «Локо»
07 октября 2022 14:45
автор: Юрий Волохов
автор фото: ПФК ЦСКА

«Урал» - «Химки». Сегодня. Начало в 17.30

«Химки» оказались в трудном положении, но они стараются с Гогниевым выправить ситуацию.

У «Урала» тоже положение не завидное. Но приход Гончаренко должен сказаться положительно. Я уже говорил, что Гончаренко тренер не для топ-клубов, а вот «Урал» для него то, что надо. У «Урала» больше шансов на победу, но это будет игра за три очка – обе команды уже в зоне вылета. «Химки» на 14-м месте, «Урал» - на 15-м. Поэтому скажу так: очень вероятна ничья. А для любителей ставок: обе забьют.

«Факел» - «Зенит». Суббота. Начало в 14.00

В Воронеже будет полный стадион, поддержка у «Факела» очень серьезная. Другое дело, что там закрыт аэропорт, «Зениту» опять придется добираться на перекладных. Игроки «Зенита» этого не любят, они привыкли к комфортным условиям.

Но класс футболистов «Зенита» значительно выше, а полный стадион им не даст расслабиться, только еще больше стимулирует. Поставил бы на победу «Зенита» с форой минус один.

ЦСКА – «Динамо». Суббота. Начало в 16.30

Будет напряженный матч, ЦСКА сейчас выглядит получше соперника. «Динамо» как-то растеряло свой прошлогодний кураж. Я смотрел игру с «Ахматом», хозяева полностью доминировали над динамовцами и заслуженно победили. Если же делать ставку, я бы поставил – обе забьют.

«Сочи» - «Локомотив». Суббота. Начало в 19.00

«Сочи» неожиданно крупно проиграл в Оренбурге. Что для этой команды не характерно. «Локомотив» вообще в незавидном положении. Скоро в Екатеринбурге начинают «Урал» и «Химки», если кто-то из них выиграет, они опередят «Локомотив». Мотивация у обеих команд запредельная, но выиграет «Сочи».

источник: «Советский спорт»
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Дмитрий Селюк: ЦСКА выглядит лучше «Динамо», моя ставка - обе забьют. «Сочи» выиграет у «Локо»
Дмитрий Селюк: ЦСКА выглядит лучше «Динамо», моя ставка - обе забьют. «Сочи» выиграет у «Локо»
Сегодня матчем «Урал» - «Химки» стартует 12-й тур РПЛ. Футбольный агент Дмитрий Селюк дает прогноз на эту игру и матчи субботы.
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