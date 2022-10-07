Дзюба – опять вне игры, пора бить тревогу, Кокорина уже меняют в перерыве на Кипре

ЕСЛИ ДЗЮБА ОПЯТЬ НЕ ВЫЙДЕТ…

Артем Дзюба в 8-м туре чемпионата Турции вновь не попал в стартовый состав «Адану Демирспора». Его команда сыграла дома вничью 0:0 с грандом - «Галатасараем». Однако тренер «Адану» Винченцо Монтелла так и не выпустил российского нападающего, чтобы попытаться забить.

Сегодня «Адана Демирспор» играет на выезде с «Газинтепом». Если Артем опять останется на лавке, это уже тревожно.

Между тем, турецкие журналисты пишут, что Монтелла изменил схему – теперь он играет с «ложной девяткой», поэтому место Дзюбы выходит Эмре Акбаб. При этой схеме Артему нет места в составе. Что ему остается? Упорно тренироваться, набирать форму. И быть на голову сильнее всех на тренировках. Тогда Монтелла дрогнет. Напомним, карьеру Дзюбы в Турции. В первом же матче он вышел в основе и забивал гол «Фенербахче», хотя его команда проиграла - 2:4. Во втором матче Артем опять в основе, но к его игре уже были нарекания – пассивный, постоянно попадет в офсайды. Затем был выход на замену на 63-й минуте против «Хатайспора».

«Адана Демирспор» ушел от поражения в концовке – 1:1. Пока все.

«У Артема прекрасная карьера. В свое время он выжал очень многое из своих возможностей. Но в какой-то момент он перестал тренироваться так, как этого требуют его возрастные показатели. Практика показывает - становясь старше, нужно тренироваться больше всех остальных. В этом он себя проявлял не очень. Ему ведь всегда вызов нужен. Может, он пересилит себя, начнет иначе тренироваться и наберет форму», - резюмирует Геннадий Орлов.

КОКОРИН ПОКА ЗАБИЛ ОДИН ГОЛ

То касается буксующей карьеры за рубежом Александра Кокорина, она потерпела фиаско еще в Италии. «Фиорентина» с удовольствием его отправила в «Арис» из Лимасола. За свою новую команду российский форвард забил три гола. Правда, два из них в товарищеском матче с командой второго дивизиона.

Гол в Александра официальной игре на 95-й минуте не помог «Арису» уйти от поражения.

В 5-м туре Первого дивизиона «Арис» в гостях разгромил «Акритас Хлоракас» со счетом 3:0. Кокорин вышел в стартовом составе. Но был заменен в перерыве. На его счету голевая передача.

Передача – это хорошо, но замена в перерыве, да еще в чемпионате Кипра, при всем к этому турниру уважении, вызывает тревогу за судьбу Саши.

«Арис», благодаря этой победе, поднялся на 1-е место, набрав 12 очков.