Отстоит ли «Динамо» тренера? Почему ЦСКА фаворит дерби, которое может стать последним для Йокановича

Кто бы мог подумать перед стартом чемпионата, что так невзрачно будет выглядеть после трети пути «Динамо», год назад бросавшее вызов «Зениту» в борьбе за чемпионство. Смена тренера на пользу клубу явно не пошла. После ухода Сандро Шварца пропала яркая игра. Если бы был результат, то на это наверняка закрывали бы глаза. Но с набором очков у бело-голубых проблема.

К дерби с ЦСКА команда Славиши Йокановича походит середняком. Восьмое место, всего четыре победы в 11 турах, 13 очков отставания от лидера и семь от армейцев, которые идут вторыми. Пока ситуация внешне не выглядит безнадежной. Выигрывай дерби – и минус семь превратятся в минус четыре. Но мало кто верит сегодня, что «Динамо» в нынешнем состоянии способно остановить похорошевший в этом сезоне ЦСКА.

ФК «Динамо» (Москва)

Эксперты букмекерской компании Tennisi.bet, судя по коэффициенту на победу бело-голубых - 5.20, очень сильно сомневаются в успешном для гостей исходе. ЦСКА на этом фоне считается явным фаворитом (1.61). Команда Владимира Федотова со старта чемпионата позволила себе лишь один провальный по результату матч, сенсационно проиграв в девятом туре «Торпедо» (0:1). Было еще поражение в Питере (1:2) при довольно спорном судействе, но в целом армейцы не давали поводов для серьезной критики.

Красно-синие выиграли 4 из 5 последних матчей с учетом кубковой победы над «Сочи» (2:1). С тем же счетом в 10-м туре были повержены «Химки», причем ЦСКА играл не в сильнейшем составе. У бело-голубых ситуация зеркальная – лишь одна победа в пяти встречах, да и та случилась в Кубке России в игре с «Ахматом», которому москвичи уступили в последнем туре уже в рамках РПЛ.

Йоканович пока не смог донести до футболистов свое видение футбола. Поломав игровую модель, которую поставил предшественник Шварц – с высоким прессингом и ставкой на атаку, сербский тренер попытался, что называется, плясать от печки. В обороне не все так плохо у динамовцев – 13 пропущенных мячей, чуть больше одного за игру, по этому показателю клуб четвертый в лиге. Но с атакой стала беда.

ФК «Динамо» (Москва)

При наличии ярких футболистов – Смолова, Грулева, Тюкавина, Захаряна, Макарова в семи последних турах забито семь голов. С такой результативностью на высокие места рассчитывать трудно. В этом плане, кстати, интересна может быть ставка «Динамо» забьет, но не выиграет за 1.96. Тем более что травмирован у армейцев ведущий центральный защитник Игорь Дивеев. ЦСКА по результативности идет третьим в РПЛ – 23 мяча. Больше только у «Спартака» (24) и «Зенита» (32). Потому не верится, что армейцы уйдут с поля без голов. Можно рискнуть и поставить на тотал ЦСКА больше 1,5 за 1.61 и обе забьют за 1.65.

На неделе у Йокановича состоялась встреча с руководством клуба. После трех поражений кряду босы бело-голубых посчитали правильным высказать на публике, что доверяют тренеру и не собираются его увольнять. Но всем очевидно, что еще одна-две неудачи, и кредит может исчезнуть. В трансферное окно клуб закрыл кадровые бреши, прикупив несколько легионеров вместо ушедших. Так что отговорок по составу быть не может и дерби для Славиши будет во многом судьбоносным.

Вопрос в том, будут ли биться за тренера его футболисты. Поговаривают, что отношения с коллективом складываются у серба непросто. Оптимизма динамовской торсиде может добавлять разве что статистика игр с ЦСКА в последние годы. Красно-синие смогли выиграть за пятилетку только дважды.

Но это было при других тренерах, Федотов и Йоканович начинают взаимоотношения с чистого листа.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ:

ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Набабкин, Роша, Гайич, Мойзес, Мендес, Кучаев, Зделар, Карраскаль, Чалов

Не сыграют: Дивеев, Зайнутдинов (травмы), Мухин (перебор желтых карточек).

«Динамо» (Москва): Шунин, Маричаль, Лаксальт, Даса, Сазонов, Фомин, Захарян, Норманн, Грулев, Нгамале, Смолов