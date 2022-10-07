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Отстоит ли «Динамо» тренера? Почему ЦСКА фаворит дерби, которое может стать последним для Йокановича

В субботу 8 октября в центральном матче 12-го тура РПЛ армейцы принимают бело-голубых (16:30).
Отстоит ли «Динамо» тренера? Почему ЦСКА фаворит дерби, которое может стать последним для Йокановича
07 октября 2022 16:12
автор: Сергей Иванов
автор фото: ФК «Динамо» (Москва)

Кто бы мог подумать перед стартом чемпионата, что так невзрачно будет выглядеть после трети пути «Динамо», год назад бросавшее вызов «Зениту» в борьбе за чемпионство. Смена тренера на пользу клубу явно не пошла. После ухода Сандро Шварца пропала яркая игра. Если бы был результат, то на это наверняка закрывали бы глаза. Но с набором очков у бело-голубых проблема.

К дерби с ЦСКА команда Славиши Йокановича походит середняком. Восьмое место, всего четыре победы в 11 турах, 13 очков отставания от лидера и семь от армейцев, которые идут вторыми. Пока ситуация внешне не выглядит безнадежной. Выигрывай дерби – и минус семь превратятся в минус четыре. Но мало кто верит сегодня, что «Динамо» в нынешнем состоянии способно остановить похорошевший в этом сезоне ЦСКА.

ФК «Динамо» (Москва)

Эксперты букмекерской компании Tennisi.bet, судя по коэффициенту на победу бело-голубых - 5.20, очень сильно сомневаются в успешном для гостей исходе. ЦСКА на этом фоне считается явным фаворитом (1.61). Команда Владимира Федотова со старта чемпионата позволила себе лишь один провальный по результату матч, сенсационно проиграв в девятом туре «Торпедо» (0:1). Было еще поражение в Питере (1:2) при довольно спорном судействе, но в целом армейцы не давали поводов для серьезной критики.

Красно-синие выиграли 4 из 5 последних матчей с учетом кубковой победы над «Сочи» (2:1). С тем же счетом в 10-м туре были повержены «Химки», причем ЦСКА играл не в сильнейшем составе. У бело-голубых ситуация зеркальная – лишь одна победа в пяти встречах, да и та случилась в Кубке России в игре с «Ахматом», которому москвичи уступили в последнем туре уже в рамках РПЛ.

Йоканович пока не смог донести до футболистов свое видение футбола. Поломав игровую модель, которую поставил предшественник Шварц – с высоким прессингом и ставкой на атаку, сербский тренер попытался, что называется, плясать от печки. В обороне не все так плохо у динамовцев – 13 пропущенных мячей, чуть больше одного за игру, по этому показателю клуб четвертый в лиге. Но с атакой стала беда.

ФК «Динамо» (Москва)

При наличии ярких футболистов – Смолова, Грулева, Тюкавина, Захаряна, Макарова в семи последних турах забито семь голов. С такой результативностью на высокие места рассчитывать трудно. В этом плане, кстати, интересна может быть ставка «Динамо» забьет, но не выиграет за 1.96. Тем более что травмирован у армейцев ведущий центральный защитник Игорь Дивеев. ЦСКА по результативности идет третьим в РПЛ – 23 мяча. Больше только у «Спартака» (24) и «Зенита» (32). Потому не верится, что армейцы уйдут с поля без голов. Можно рискнуть и поставить на тотал ЦСКА больше 1,5 за 1.61 и обе забьют за 1.65.

На неделе у Йокановича состоялась встреча с руководством клуба. После трех поражений кряду босы бело-голубых посчитали правильным высказать на публике, что доверяют тренеру и не собираются его увольнять. Но всем очевидно, что еще одна-две неудачи, и кредит может исчезнуть. В трансферное окно клуб закрыл кадровые бреши, прикупив несколько легионеров вместо ушедших. Так что отговорок по составу быть не может и дерби для Славиши будет во многом судьбоносным.

Вопрос в том, будут ли биться за тренера его футболисты. Поговаривают, что отношения с коллективом складываются у серба непросто. Оптимизма динамовской торсиде может добавлять разве что статистика игр с ЦСКА в последние годы. Красно-синие смогли выиграть за пятилетку только дважды.

Но это было при других тренерах, Федотов и Йоканович начинают взаимоотношения с чистого листа.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ:

ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Набабкин, Роша, Гайич, Мойзес, Мендес, Кучаев, Зделар, Карраскаль, Чалов

Не сыграют: Дивеев, Зайнутдинов (травмы), Мухин (перебор желтых карточек).

«Динамо» (Москва): Шунин, Маричаль, Лаксальт, Даса, Сазонов, Фомин, Захарян, Норманн, Грулев, Нгамале, Смолов

источник: «Советский спорт»
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