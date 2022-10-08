«Динамо» идет на 8-м месте после 11 туров. Назначение Йокановича было ошибкой?

«Динамо» Славиши Йокановича — одно из главных разочарований нынешнего сезона РПЛ. Москвичи, которые еще в прошлой кампании активно навязывали конкуренцию «Зениту» и были очень близки к тому, чтобы прервать его гегемонию, на старте чемпионата находятся в безумно сложной ситуации. За 11 первых туров бело-голубые смогли набрать лишь 16 очков — выше них, например, находятся такие команды, как «Ахмат», «Сочи» и «Краснодар», которые, даже сильно уступая «Динамо» по качеству состава, все равно идут более уверенно и стабильно.

Многие эксперты и болельщики во многом связывают неудачи москвичей с назначением нового тренера. На смену Сандро Шварцу (уход которого нельзя было предотвратить, по этому поводу «Динамо» нельзя предъявлять никаких претензий) пришел сербский специалист — Славиша Йоканович. По началу у общественности это решение не вызывало вопросов — про Шварца ведь до работы в России тоже почти никто не слышал и не знал, однако он оказался способен и связную игру команде поставить, и атакующий стиль привить. У Йокановича этого пока сделать не получается. «Динамо» — лишь десятое в лиге по набранным xG (14,11). Для бело-голубых это действительно низкий показатель — прошлый сезон с точки зрения xG они закончили на третьем месте, пропустив вперед лишь «Зенит» и «Сочи».

«Сложно сравнивать работу в Англии и России. Первоочередная задача всегда и везде — сделать конкурентоспособную команду. Удастся добиваться побед в атакующем, привлекательном стиле — хорошо. Стиль зависит от разных вещей — качества футболистов, уровня чемпионата. Я хочу доминировать, контролировать игру, быть хозяином ситуаций на поле. Но иногда приходится ждать шанса, контратаки. У «Динамо» действительно хорошие возможности для атакующего футбола. Это было в прошлом сезоне, мы постараемся продолжить и в нынешнем», — объяснял коуч.

Однако вместо яркой игры Йоканович обычно ставит низкий блок в обороне, запирается в своей трети и сосредотачивает все силы на перекрытии свободных зон на флангах, полуфлангах и в центральный зоне. Безусловно, прагматизм в футболе необходим — без него ни одной команде не удастся добиться приемлемого результата. Но если футболистам давать установку на протяжении 90 минут охранять ворота, то скорее всего где-то в конце матча у них закончатся силы и они перестанут это делать. Было наивно полагать, что с такой тактикой москвичи смогут успешно выступать на длинной дистанции. Ведь если в начале «Динамо» шло еще более-менее удачно (четыре победы и четыре ничьи в восьми стартовых турах — действовал эффект от прихода нового тренера), то к середине сентября ситуация сильно ухудшилась.

Бело-голубые почти без шансов уступили «Сочи» — полностью развалились в обороне на первых минутах и в итоге отыграли всего один мяч. Далее последовало поражение от «Зенита» — при одном ударе в створ за целый матч вряд ли можно рассчитывать на что-то большее, играя с лучшей командой России. Затем «Динамо» проиграло еще и «Ахмату»: грозненцы при 0,94 xG закинули команде Йокановича аж два мяча, а москвичи ограничились лишь одним голом, забив на 94-й минуте матча, имея численное превосходство над соперником из-за удаления Лечи Садулаева. То есть на данный момент у «Динамо» не только нет поставленной атаки (в основном бело-голубых тащат отдельные игроки с высоким индивидуальным мастерством), но и надежной обороны — в центре защиты постоянно царит хаос. Причем неважно какие именно выбираются сочетания — проблемы не в конкретных футболистах, а в системе, в которой они не справляются с поставленными задачами. Однако претензии к Йокановичу связаны не только с положением в таблице. При сербе перестала прогрессировать молодежь. Константин Тюкавин и Арсен Захарян, которые при Шварце стали одними из главных звезд бело-голубых, сейчас смотрятся очень тухло. На двоих у футболистов всего четыре гола — явно не то, чего мы все от них ждали.

Матч с ЦСКА — последний шанс Йокановича реабилитироваться за ужасное начало сезона. Если же сделать этого не получится, то, вероятно, в ближайшее время у «Динамо» появится новый главный тренер.