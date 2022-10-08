Три детали первого круга Лиги чемпионов, которые удивили больше остальных

1. Провал «Ювентуса»

«Ювентус» после восьми туров Серии А занимает только восьмое место, а результат в Лиге чемпионов еще раз подтвердил, что топ-клуб Италии в явном кризисе. После первого круга группового этапа «Юве» занимают только третье место, уступая «Бенфике» и «ПСЖ» четыре очка. Но даже не это страшное, а сама игра «бьянконери». Например, если взять за основу банальную статистику ожидаемых голов, то в матчах получилось следующее:

1-й тур: «ПСЖ» 1,70 - 1,21 «Ювентус» (счет матча - 2:1)

2-й тур: «Ювентус» 1,15 - 2,27 «Бенфика» (счет матча - 1:2)

3-й тур: «Ювентус» 1,81 - 1,59 «Маккаби» (счет матча - 2:1)

Эти цифры показывают, что неудачи «Юве» нельзя списать на плохую реализацию опасных моментов или случайно залетевшие голы соперников. Команда Массимилиано Аллегри лишь раз была сильнее по игре оппонента, но даже в нём скромный клуб из Израиля играл примерно на равных с еще недавним гегемоном Италии.

2. Первое место «Зальцбурга»

Чемпион Австрии последних девяти сезонов сенсационно вышел в плей-офф Лиги чемпионов, но даже на этом «РБ Зальцбург» не намерен останавливаться.

«Быки», не глядя на чемпиона Серии А «Милан», всегда сильного «Челси» и опытнейшего бойца ЛЧ в лице загребского «Динамо», смогли превзойти всех их по промежуточным итогам первого круга группового этапа. Преимущество хрупкое и скользкое, ведь всего два очка отделяют австрийцев от последнего места, но в то же время три матча без поражения дают намек на то, что «Зальцбургу» удастся выбить кого-то из топ-клубов, а самим «запрыгнуть» в плей-офф.

Примечательно, что «Зальцбург» забил всего три гола за три матча, а их автором стал всего один человек - Ноа Окафор. 21-летний форвард, своими результатами, уже привлек «Милан», «Интер» и «Лидс», так что скорый трансфер на повышение не заставит себя долго ждать.

3. Угасание «Атлетико» и взлет «Брюгге»

«Атлетико» сильно регрессировал с недавних времен, когда он выходил в два финала Лиги чемпионов - и теперь мадридцам даже сложно попасть в 1/8 финала. После трех матчей бронзовый призер Ла Лиги занимает последнее место, уступая «Байеру», «Порту» и «Брюгге». Мало бы кто мог представить до группового этапа, что именно «Брюгге» будет возглавлять квартет, да еще и с тремя победами. Они как никогда близки к плей-офф

Что касается мадридцев, то они имеют все шансы реанимировать положение, но для этого нужно играть не так, как против «Байера», к примеру. Да, немцы прошли в ЛЧ, но это место они заслужили по итогам прошлого сезона, когда их игра и правда была неплохая, но в этом году «Байер» просто ужасен. «Аптекари» выиграли всего одну (!) игру за стартовые восемь туров Бундеслиги, но даже они смогли обыграть команду Диего Симеоне со счетом 2:0. «Атлетико» умеет и любит себя закапывать в трудные ситуации, из которых она не всегда выходит.