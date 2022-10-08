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Итоги первого круга еврокубков для клубов с постсоветского пространства

Провал киевского «Динамо», прогресс «Карабаха» и внезапная сенсация от «Пюника».
Итоги первого круга еврокубков для клубов с постсоветского пространства
08 октября 2022 13:28
автор: Никита Шмытов
автор фото: ФК «Шахтер»

«Шахтер»

«Шахтер» по понятным причинам не стал чемпионом Украины прошлого сезона, провел скомканную предсезонную подготовку и потерял ряд игроков в летнее трансферное окно, а потому было опасение, что «Шахтер» провалится в новом еврокубковом сезоне. Сложности добавляла третья корзина, в которую угодил донецкий клуб при жеребьевке группового этапа, из-за чего ему выпали следующие соперники: «Реал», «РБ Лейпциг» и «Селтик».

Однако с первого тура стало ясно, что это все еще тот же «Шахтер», который умеет создавать неприятности любому клубу. Сначала «горняки» обыграли «РБ Лейпциг» Доменико Тедеско (1:4), затем мирно разошлись с «Селтиком» (1:1), а напоследок дали бой на «Сантьяго Бернабеу» действующего обладателю Лиги чемпионов «Реалу», минимально проиграв со счетом 1:2.

«Селтик» еще рано списывать со счетов, но скорее всего, решающая встреча для «Шахтера» пройдет против немецкого клуба, в которой определится второй участник плей-офф помимо «Реала».

«Динамо» Киев

Главный конкурент «Шахтера» последних десятков лет «Динамо» ужасно начал сезон. В чемпионате Украины киевляне уже два раза проиграли в четырех турах, а в Лиге Европы дела обстоят еще хуже.

Команда Мирчи Луческу угодила в тяжелую группу с АЕКом, «Ренном» и «Фенербахче», но ноль очков после трех туров - это слишком. До зоны плей-офф уже семь очков.

«Шериф»

«Шериф» здорово показал себя в прошлом розыгрыше Лиги чемпионов, но в межсезонье потерял ряд ключевых игроков и главного тренера Юрия Вернидуба. В этом сезоне «Шериф» довольствуется Лигой Европы, где ей вновь не повезло с жребием, который подарил, за исключением «Омонии», соперников уровня ЛЧ. Молдавский клуб ожидаемо и без шансов проиграл «МЮ» и «Реал Сосьедаду», поэтому, скорее всего, его максимум упрется только в третье место, дающее право сыграть в плей-офф Лиги конференций, но для этого нужно не проиграть киприотам во втором круге.

«Карабах»

Лучше всех в Лиге Европы из клубов постсоветского пространства показывает себя тот, от которого не ждали - «Карабах». Азербайджанский коллектив проиграл лишь минимально «Фрайбургу» (1:2), зато не оставил шансов «Нанту» (3:0) и «Олимпиакосу» (3:0).

«Карабах» после первого круга сделал хороший задел, чтобы впервые в истории сыграть в плей-офф ЛЕ, но впереди его ждут самые трудные матчи.

РФШ

Рижская футбольная школа на протяжении нескольких лет была близка к чемпионству в Латвии, а также клуб с 2019 года регулярно пытался отобраться в основной этап еврокубков, но неудачно. Все изменилось совсем недавно, когда РФШ, наконец, выиграла золотые медали родного чемпионата, а позже, пройдя два раунда квалификации, попала в группу «A» Лиги конференций.

Очевидно, что РФШ изначально считалась аутсайдером группы на фоне «Фиорентины», «Хартса» и «Башакшехира». Латвийцы занимают последнее место после трех туров, но нужно отдать должное, ведь команда сумела сыграть вничью с «Фиорентиной» (1:1) и «Башакшехиром» (0:0). Шансы на плей-офф есть, но для этого нужно набирать очки в каждом из трех оставшихся матчах, в том числе против «Фиорентины» в домашних стенах.

«Днепр-1»

«Днепр-1» не сумел пройти в Лигу Европы, проиграв АЕКу, который теперь терзает киевское «Динамо», зато днепрянам повезло с группой Лиги конференций, где есть только один ярко выраженный фаворит - нидерландский «АЗ». Тем не менее проблемы возникли и против заведомо более низких по классу команд, в матчах с которыми украинская команда не смогла заработать шесть очков. И если «Аполлон» быстро пал (1:3), то лихтенштейнский «Вадуц» сумел отобрать одно очко (2:2), хотя «Днепр-1» считался явным фаворитом матча.

«Днепр-1» занимает второе место, впереди его ждут самые важные матчи.

«Пюник» и «Жальгирис»

«Пюник» и «Жальгирис» по итогам жеребьевки попали в одну группу, поэтому рассмотрим их вместе.

Ни один армянский клуб за всю историю страны не проходил в плей-офф еврокубка - и «Пюник» может стать первым из них. Для команды групповой этап Лиги конференций начался с ожидаемого поражения «Базелю» (1:3), зато потом армяне без проблем разобрались со «Слованом» (2:0) и «Жальгирисом» (2:0). Благодаря этому, «Пюник» на два очка опережает словацкий клуб на два очка, занимая второе место. Он мог бы быть и на первом, ведь «Базель» тоже заработал в копилку только шесть очков. Короче говоря, у «Пюника» есть все шансы как занять первое место в группе, так и откатиться на четвертое.

Чемпион Литвы «Жальгирис» не сумел победить, а заработал одно единственное очко только в матче со «Слованом» (0:0). В других матчах литовцы не только не зацепили хотя бы ничью, а даже не забили. За плей-офф зацепиться будет почти невозможно, но отстоять репутацию клуба коллектив обязан. Терять уже нечего.

источник: «Советский спорт»
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