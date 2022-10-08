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Три крымских клуба могут заявиться в РПЛ. Что за команды, когда это произойдет и чем это грозит?

С момента присоединения Крыма к России в 2014 году велись разговоры о полноценном участии клубов с полуострова в российском футболе. Спустя восемь лет разговоры перешли в дело.
Три крымских клуба могут заявиться в РПЛ. Что за команды, когда это произойдет и чем это грозит?
08 октября 2022 13:55
автор: Никита Шмытов
автор фото: ФК «Севастополь»

Как сообщает «РБ Спорт», в октябре 2022 года специальная комиссия от РФС прибудет в Крым, где проведет анализ и составит отчет о возможном лицензировании местных клубов с целью попадания в систему российского футбола. Предположительно, лишь два-три клуба потенциально могут попасть в список счастливчиков.

Где будут играть?

Очевидно, что три команды с полуострова - это слишком мало, чтобы создавать для них отдельную зону и непонятно как реформировать правила российского футбола, поэтому новички, в случае одобрения, получат возможность заявиться в зону «Юг» Второй лиги (третий по силе дивизион России).

Что за команды?

Чемпионат Крыма проводится с сезона 2015/16, в котором неизменно играет восемь клубов, но даже среди них можно четко выделить лидеров. И не все из них смогут войти в российский футбол.

Например, «Рубин» из Ялты никогда не сверкал результатами в чемпионате Крыма, то и дело балансируя между первым и вторым дивизионом, но именно он может стать потенциальным новичком.

Так же к «Ротору», СКА, «Чайке» и другим командам юга России может присоединиться симферопольская «Таврия», являющаяся не только первым победителем чемпионата Крыма в его истории, но и действующим обладателем трофея.

Ну, а самым мощным новичком может стать «Севастополь», который является самым титулованным клубом Крыма (три чемпионства), а также примечательно, что команда ни разу за семь сезонов не выпадала за пределы тройки.

Когда ждать официального присоединения?

На этот вопрос ответил лично гендиректор «Севастополя» Валерий Чалый:

«Когда нас ждать во Второй лиге? Как только решит РФС и профессиональные российские лиги, так сразу. Пока ничего не решено и официального документа нет.

Все идет в плановом режиме. По моему прогнозу, хотелось бы войти в российский профессиональный футбол уже со следующего розыгрыша Второй лиги», – сказал Валерий Чалый.

Какие будут последствия?

Если РФС примет в свою структуру крымские клубы, то переговоры с ФИФА и УЕФА о возвращении российского футбола в международные соревнования могут усложниться до предела. Остановятся все платежи, российская сборная больше не сможет проводить даже товарищеские матчи, а клубы больше не смогут продавать или покупать игроков из-за рубежа - и это лишь малая часть всех последствий. Фактически российский футбол ждёт железный занавес и полная изоляция от внешнего мира.

источник: «Советский спорт»
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