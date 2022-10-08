Дмитрий Селюк: «Зенит» играет вальяжно, в полноги, особенно бразильцы. Такой футбол нам не нужен

У нашего постоянного эксперта, футбольного агента Дмитрия Селюка много вопросов к настрою игроков «Зенита» и, в первую очередь, к бразильцам.

- Когда с трех метров не попадает в ворота Малком, это же не нормально?! – говорит Селюк. – Это говорит о серьезном недонастрое игроков, и, прежде всего, бразильской диаспоры «Зенита». Поэтому мы видим ничьи с «Химками», теперь с «Факелом», с командами, которые борются за выживание. Хотя, казалось, с такими соперниками «Зенит» должен разбираться без проблем, учитывая разницу в классе футболистов.

- Как это исправить?

- Это недоработка тренерского штаба, который в «Зените» насчитывает около тридцати человек. Нужно как-то настроить игроков, чтоб ушла эта вальяжность. Футболисты понимают, что «Зенит» и так станет чемпионом, вот и играют в полноги.

- Все правильно. Дома, при своих болельщиках, бразильцы мотивированы, играют в охотку. А тут какой-то Воронеж, они и названия такого никогда не слышали. Выйдем, побегаем, а там – как получится. Думаю, подспудно у бразильцев что-то такое присутствует.

- Недонастрой, бразильское раздолбайство сказалось уже в матче на Кубок со «Спартаком». А «Спартак» никак не отнесешь к «маленьким» командам.

Надо мотивировать, особенно легионеров. Ставить задачу – выигрывать все матчи не меньше, чем с разницей в два мяча. Выиграли в один – никаких премиальных. Или, если таких матчей много набралось, лишать бонуса за чемпионство. Но что-то с этой вальяжностью нужно делать. Иначе скоро на «Зенит» в других городах зрители перестанут ходить.

Скажу, как коренной петербуржец, перефразируя Николая Николаевича Озерова, такой футбол нам не нужен.