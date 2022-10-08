«Зенит» был лучше, но «Факел» превзошел все ожидания. Обзор очередного подвига от воронежцев

«Факел» - новичок РПЛ, который за первую треть чемпионата показал и доказал, что с ним нужно считаться даже топ-клубам. Уже много фаворитов «споткнулись» об воронежцев, но все же, осечка от «Зенита» представлялась как нечто невозможное. Однако она случилась, и питерцы упустили два лишних очка. Как это было?

Составы

По «Факелу» все просто: главный тренер предпочёл ровно тот же состав, который добыл неделю назад ничью против «Торпедо» (2:2). У воронежцев нет возможности ротировать основу, поэтому они делают ставку на сыгранный и тактически подготовленный состав.

Зато возможность всегда экспериментировать есть у Сергея Семака, который против команды из зоны стыковых матчей не стал использовать привычный состав, а пошел на несколько важных, пускай и знакомых изменений. Например, на лавке остался Андрей Мостовой, место которого на левом фланге атаки занял Клаудиньо, часто играющий в последнее время на позиции центрального полузащитника. А место форварда занял Матео Кассьерра, но не потому, что он выиграл конкуренцию у Ивана Сергеева, а просто из-за отсутствия других форвардов, так как российский форвард не смог отправиться в Воронеж из-за болезни.

Ход матча

У «Факела» был стандартный для такого рода матчей план: сдерживать соперника и надеяться на контратаки, но получилось даже еще лучше. Воронежцы сумели реализовать первый же опасный момент, который они создали после розыгрыша углового, в котором Георгий Гонгадзе, оставшийся один практически во вратарской, без проблем отправил мяч головой в дальний от Михаила Кержакова угол - 1:0.

«Зенит» тут же попытался отыграться, но настоящих моментов у ворот соперников создано не было. Однако в одном эпизоде защитники «Факела» потеряли бдительность, из-за чего Малком, после прекрасной передачи Деяна Ловрена левой ногой по конспектам Ярослава Ракицкого через всю половину поля, реализовал выход один на один - 1:1.

Казалось бы, что «Зенит» продолжит развивать темп, чтобы выйти по счету вперед, но за исключением тотального доминирования во владении мячом (70%), питерцам больше нечем было похвастаться

Только во втором тайме «Зенит» включился полноценно, раз за разом создавая голевые моменты у ворот Ильи Свинова, но 22-летний голкипер делал все, что от него требовалось: спасал, страховал, не придумал тяжелые ситуации для обороны и выбивал мяч подальше от ворот.

«Зенит» во втором матче увеличил преимущество во владении мячом до 76%, но «автобус», поставленный «Факелом» остановил атаки гостей. Не спасли Семака даже выход Мостового, Ерохина, Бакаева и Густаво Мантуана, которые в предыдущих турах, иногда, выгрызали победы.

Итоги

«Зенит» на порядок больше создал голевых моментов, что отражает статистика xG:

Сине-бело-голубые были близки ко второму голу, но справедливости ради нужно отметить, что 1,61 xG были собраны во многом благодаря большому количеству ударов, причем далеко не самых опасных. Один и самый явный момент был только у Малкома, который он и реализовал. С точки зрения турнирной ситуации для «Зенита» ничего не поменялось, и он продолжает с большим гандикапом лидировать, но этот матч в очередной раз доказал, что команда Семака далеко не идеальна.

«Факел» не без везения сумел забрать одно важное очко в копилку, что можно считать большой победой для клуба из нижней части таблицы, ведь ранее «Зенит» не сумел обыграть только «Ахмат» и «Химки». «Факел» продолжает удерживать статус самой неудобной команды лиги, у которой уже семь ничьих в 12 турах РПЛ.