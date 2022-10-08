«Динамо» отстояло ничью в дерби с ЦСКА, а могло и вырвать победу. Увольнять Йокановича рано

На улице золотая осень, в Москве - +15, а капитан ЦСКА Акинфеев вышел на поле в рейтузах. В них не попрыгаешь. Первым касанием заслуженный вратарь в безобидной ситуации шарахнул мяч в аут. Под занавес первого тайма совершил аналогичную ошибку. К тому моменту стояла ничья 1:1. При несомненном игровом преимуществе армейцев.

Счет открыл новичок красно-синих Роша. Бразилец беспрепятственно пробил головой метров с 7-8 после навеса с правого фланга Кучаева. Защитник бело-голубых Сазонов не успел подняться с газона – он упал, разряжая напряженность при угловом. Его никто не подстраховал: полузащитника Фомина сковал борьбой соперник.

Кучаев потеснил из стартового состава Медину, неудачно сыгравшего против «Торпедо» и пропустившего встречу в Химках. А у «Динамо» с первых секунд вышел мобильный камерунец Нгамалё, перешедший из швейцарского «Янг Бойз». В прошлом сезоне он очно противостоял лидеру атак ЦСКА Чалову, выступавшему на правах аренды в «Базеле».

Нгамалё. Форварды Грулёв и Тюкавин остались на скамейке запасных.

Первый тайм мог стать бенефисом Чалова. Но нападающий растранжирил моменты, которые для него создали Карраскаль и Кучаев. А незадолго до перерыва опасную атаку армейцев сорвал лайнсмен Антон Кобзев, ошибочно зафиксировав офсайд у того же Чалова.

Сразу после этого бело-голубые сравняли счет. Мяч после прострела с правого фланга Дасы не сумел укротить ветеран Набабкин, изрядно напаривший и в Химках. Отскок подкараулил Смолов и с центра штрафной площади вогнал мяч под перекладину.

Надо признать, судья Кобзев допустил промах и в пользу хозяев, назначив угловой. Чем вывел из себя защитника динамовцев Скопинцева. Рефери Левников вынужден был показать ему желтую карточку.

Во втором тайме хозяева усилили натиск. Пятерни не хватит, чтобы сосчитать голевые моменты, упущенные Чаловым. На 66-й минуте его вывел к воротам лонгболом Акинфеев. А уж как не замкнул прострел Мойзеса справа защитник Гайич – уму непостижимо. Серб с линии вратарской запустил мяч в молоко.

Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович, которому молва предрекает скорую отставку, угадал с заменами. Вышедшие в середине тайма Грулёв и Тюкавин могли забить. Первый пробил в перекладину. А второй, прокинув мяч между ног атлетичного Роши, хотел переиграть заваливавшегося на правый бок Акинфеева эстетски – подрезав мяч вратарю в противоход. Но голкиперу не помешали жаркие рейтузы выставить в сторону руку и парировать удар.

А наставник ЦСКА Владимир Федотов резервистами не смог усилить игру. Тщетно он злился и бросал на газон… не бутылку, а шариковую ручку. Ничья в огненном дерби, изобиловавшим не только острыми моментами, но и браком, не худший итог для обоих соперников.

СТАТИСТИКА

ЦСКА – «Динамо» - 1:1 (1:1). «ВЭБ Арена». Судья: К.Левников (Санкт-Петербург).

Голы: 1:0 Виллиан Роша (12), 1:1 Смолов (44).

ЦСКА: Акинфеев-к; Гайич, Набабкин, Виллиан Роша, Щенников (Обляков, 85), Мойзес, Мендес, Зделар, Кучаев (Медина, 76), Карраскаль, Чалов (Гайч, 85).

«Динамо»: Шунин; Даса (Паршивлюк, 84), Фернандес, Сазонов, Скопинцев, Фомин-к, Макаров (Грулёв, 64), Захарян, Норманн (Кутицкий, 46), Нгамалё (Гладышев, 64), Смолов (Тюкавин, 79).

Предупреждения: Чалов (77) - Скопинцев (28), Сазонов (65), Гладышев (90+).