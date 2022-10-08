Славиша Йоканович: Руководство «Динамо» поддерживает меня

В первых турах казалось, что Йоканович судорожно бросился налаживать игру в обороне. И вроде бы наладил. Но сейчас ситуация вновь не выглядит радужной: третью игру подряд «Динамо» пропускает со стандарта, а каждый угловой превращается в пожар у бело-голубых.

Многие ждут оргвыводов. Но тренер, рассказывая о встрече с руководством, говорит о поддержке:

- Такие встречи для меня важны, она не первая уже. Тренеру легче работать, когда благоприятный фон. С моей стороны важно сохранять спокойствие и хладнокровие. Я сохраняю оптимизм - мы можем выйти на новый качественный уровень. Вот и сейчас я буду покидать стадион с сожалением, что не удалось взять три очка.

- Как в целом оцените матч?

- Обе команды показали интересную игру, мы снова пропустили со стандарта. Делаем много простых и невынужденных ошибок.

Во втором тайме бились, пытались вытащить игру и могли забить в конце.

Нам не хватало мастерства и точности передач в центре поля.

- Увы, вы не выиграли уже четыре матча подряд…

- Чтобы снова стать на победные рельсы, нужно много работать. Это часть футбола, да, нас много критикуют и ждут развития.

- Часть сравнивают клуб с прошлогодней версией…

- Понимаете, нельзя сравнивать эту команду с той, что была в прошлом сезоне. Мы потеряли слишком много ключевых игроков. Их не так просто заменить. Иностранцам, пришедшим в клуб недавно, нужно время для адаптации.

- У вас есть химия и взаимопонимание с игроками? Они готовы биться на поле, играть за Вас?

- За всю свою игроцкую и тренерскую карьеру у меня не было случая, чтобы кто-то был не готов биться за тренера. Даже не думал об этом. Игроки должны биться не только за тренера, но и за себя.