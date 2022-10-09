Подстава от Рамоса, почти чудо в Шотландии и подвиги Балотелли в Швейцарии

«СЕНТ-ДЖОНСТОН» 1:2 «СЕЛТИК» (ШОТЛАНДИЯ)

«Селтик» проводит стандартный для себя сезон, который включает доминирование во внутренней лиге при слабом результате в Лиге чемпионов. Однако даже в чемпионате Шотландии не всегда и всё бывает просто. Недавно «Селтик» уже проиграл команде, победу которой букмекеры оценивали примерно в 4%, а в субботу конфуз мог повториться.

«Селтик» в концовке первого тайма вышел вперед, а незадолго до конца второй половины увеличил преимущество, но лайнсмен указал на офсайд, чем, как позже выяснилось, фактически подарил блестящую концовку встречи. «Сент-Джонстон» на 92-й минуте сравнял счет, и когда уже матч близился к финальному свистку, на 95-й минуте «кельты» все-таки запихали в ворота победный гол, благодаря чему увезли три очка из гостевого поединка. Фантастические эмоции для игроков из обеих команд, но такие разные!

«ГРАССХОППЕР» 4:4 «СЬОН» (ШВЕЙЦАРИЯ)

И если вас уже не удивляют победные голы на последних секундах от фаворитов матча, то в чемпионате Швейцарии команды устроили по-настоящему нечто особенное.

«Грассхоппер» и «Сьон» до старта тура были соседями по таблице, что должно было породить дополнительную интригу для игроков из обеих команд, но судя по первому тайму, ответственно к игре подошли только хозяева. «Грассхоппер» уже за первые восемь минут создал комфортное преимущество в виде 2:0, затем всё же пропустил, но ближе к концовке тайма вновь забил и приблизился к перерыву с удобными цифрами - 3:1.

Тренер «Сьона» пошел на радикальные перемены, заменив еще в перерыве двух игроков, а еще через 13 минут выпустил новых трех футболистов. Фактически Паоло Трамеццани поменял ровно половину состава из полевых футболистов, но это не сразу дало плоды. «Грассхоппер» к 69-й минуте довел счет до разгромного (4:1), а дальше началось самое веселое.

Гости проигрывали 1:4, и у них совершенно не складывалась игра даже с вышедшими игроками, нашли в себе силы с характером, совершив нечто невероятное. За десять (!) минут «Сьон» забил три мяча, благодаря чему выгрыз одно очко в этом матче, которое можно сравнить с победой. Кстати, один из голов забил Марио Балотелли, для которого он стал вторым подряд в чемпионате Швейцарии. Эх, а ведь мог вместе с Артемом Дзюбой на скамейке запасных в Турции сидеть.

«МАРСЕЛЬ» 1:2 «АЯЧЧО»

«РЕЙМС» 0:0 «ПСЖ»

Сразу два нелогичных матча вышли у лидеров Лиги 1, что с трудом прогнозировалось до их начала. «Марселю», для продолжений погони за гегемоном страны, нужно было всего-лишь обыграть «Аяччо» на домашнем стадионе, который до старта тура занимал последнюю строчку турнирной таблицы. Фавориты быстро вышли вперед, поймали самоуспокоенность, за что и поплатились. Гости наказали «Марсель», забив два безответных мяча, в результате чего хозяева потерпели первое поражение за десять туров.

«ПСЖ» имел все шансы оторваться от конкурентов, но и он неожиданно оплошал против клуба заведомо сильно ниже классом. Французский клуб не проиграл, но радоваться тухленькой ничье вряд ли можно. Огромное «спасибо» нужно сказать Серхио Рамосу, который еще в первом тайме получил красную карточку, ставшей для него 38-й в карьере. Оставшись вдесятером, звездный состав без Лионеля Месси, не сумел взломать оборону оппонентов, а по созданным моментам даже проиграл «Реймсу». Данный матч стал первым для «ПСЖ» в сезоне, в котором он не сумел забить гол.