Безумие в главном матче Бундеслиги: четыре гола, сотрясение мозга, ужасная работа арбитра

«Бавария» год за годом считается практически безальтернативным фаворитом Бундеслиги, которому мало кто и уж тем более мало что может противопоставить. Однако в этом сезоне появилось реальное ощущение, что мюнхенцы испытывают серьезные проблемы, чем другие команды сразу же стали пользоваться. Судьбу текущего первого места в лиге могла определить встреча дортмундской «Боруссии», которая принимала «Баварию» в родных стенах. Встреча главных конкурентов в разных лигах не всегда дарит яркую и открытую игру, но «Боруссия» с «Баварией» никогда не подводят - так произошло и на этот раз. Эпичнейший матч закончился со счётом 2:2, но давайте проанализируем детали встречи.

СУМАСШЕДШИЙ НАСТРОЙ И НАПОЛНЕНИЕ ИГРЫ

Как я уже сказал, в таких ответственных встречах многие команды предпочитают отсиживаться в обороне и играть вторым номером, но это совершенно не касалось соперников. «Бавария» и «Боруссия» раз за разом перетягивали инициативу и владение мячом на себя, что преобразовывалось в быстрейшие и опаснейшие моменты встречи.

Естественно, никто из них не отдавал мяч сопернику просто так, а учитывая настрой и принципиальную подоплеку, поле больше напоминало арену для гладиаторов, на которой футболисты, не стесняясь, летели в подкаты и любые столкновения. Неудивительно, что игра закончилась красной карточкой, а в перерыве Альфонсо Дэвис отправился в больницу с подозрением на сотрясение мозга.

Со всей жесткостью и грубостью команды не забыли и о футбольной составляющей. Когда «Бавария» повела со счетом 2:0, то казалось, что «Боруссия» в очередной раз проиграет заклятому сопернику, но за 20 минут хозяева сумели сравнять счет. Финальный гол получился особенно эмоциональным: на 95-й минуте Шлоттербек чудом оставил мяч в пределах поля, после чего обводящим верховым пасом через всю вратарскую нашел голову Модеста, едва самого не влетевшего в сетку ворот вместе с мячом.

УЖАСНАЯ РАБОТА АРБИТРА

Перед матчем спортивный директор «Боруссии» Себастьян Кель поделился мнением касательно назначения Дениза Айтекина.

- Прежде всего, я думаю, что Айтекин – подходящий человек для этой игры. Он один из лучших судей в Германии. Да, рефери будет играть роль, но я бы хотел, чтобы у него была не главная роль, потому что в конечном итоге решать должны команды, – сказал спортивный директор дортмундской «Боруссии» Себастьян Кель.

Увы, но как бы ни хотел Кель, главный арбитр сыграл важнейшую роль в игре, причем не самую положительную. Выше я сказал, что Альфонсо Дэвис, скорее всего, получил сотрясение мозга, но оно ведь не могло появиться на ровном месте, правда? В травме виноват игрок «Боруссии» Джуд Биллингем, который со всего маху попал бутсой в лоб канадскому защитнику.

Очевидно, что любой арбитр высокого класса должен был показать полузащитнику красную карточку, но Айтекин не показал даже желтую! До матча болельщики предрекали работу арбитра в сторону «Баварии», но получилось ровно наоборот.

НЕРОВНЫЙ СОСТАВ «БАВАРИИ»

Роберт Левандовски ушел из «Баварии», но, как показывают важные матчи мюнхенцев этого сезона, ключевые проблемы у команды не в атаке, а на других позициях. Встреча с дортмундцами лишний раз оголила недостатки Юлиана Нагельсманна и «Баварии» в целом, к которым есть очень много вопросов. Например, с первых минут не мог появиться Джошуа Киммих, переболевший на днях ковидом, а его место занял Марсель Забитцер, который далек от того арсенала качества, который есть у немца. С появлением Киммиха после перерыва центр полузащиты у «Баварии» сразу же преобразился и стал гораздо крепче. Юлиан наверняка видит, насколько «Бавария» разная с Киммихом и без него, но Нагельсманн ничего не может с этим поделать. Удивительно, но главный тренер продолжает мариновать даже Райана Гравенберха, который уже начал через прессу давить на клуб, так как он надеялся, что будет получать куда больше игровой практики.

Не всё хорошо и в защите, которая за столь короткий промежуток второго тайма пропустила два мяча. Связка из Упамекано и Де Лигта временами показывает себя здорово, но у нее нет самого важного - стабильности. Оба защитника не могут показать ровную игру даже на протяжении 90 минут, не говоря уже о длительном сезоне. Мазруи, вышедший вместо Де Лигта до пропущенных мячей, тоже игру не усилил. Видимо, нужно надеяться только на Люку Эрнандеса, которому удастся сбалансировать игру в защите, но он пока в лазарете.