Алексей Сафонов: «Спартак» играет в охотку, на кураже, матч с ЦСКА станет лакмусовой бумажкой

- «Спартак» набрал ход. Как вам игра команды?

- Сзади были небольшие проблемы, но они у «Спартака» перманентные. Но играли с запасом, даже пропустили и никакой паники. Впереди все очень здорово, в атаку очень хорошо играют. Наладить сзади, и будет все гармонично.

- Сзади – это опорная зона или центр обороны?

- В центре обороны проблемы. Считаю, что Мевля не является усилением, Джикия с травмой играл.

- Видно, что спартаковцы получают удовольствие от своей игры.

- Болельщикам такой футбол нравится, может, тренерам приходится немного нервничать. «Спартак» играет по бразильской схеме: вы нам забьете, сколько можете, а мы вам – сколько захотим.

Надо сказать, что и Ломаев сегодня провел худший матч из тех, что я видел. Пять ударов – пять голов. И в первом тайме важный гол в раздевалку пропустил. Вратарь, которого включают с расширенный список сборной России, так не должен пропускать.

- Промес с подъема врезал от души. Что там вратарь мог сделать – очень сильный удар.

- Посмотрите внимательнее – Ломаев мягко руки поставил. Должен был отбивать такой удар.

- Промес что творит, выглядит лучше, чем в свой первый приход в «Спартак».

- Поймал кураж, молодец. Соболев тоже долго раскачивался, сейчас набрал ход. Получает удовольствие от футбола, для него это не работа, а игра. А Зиньковский какой пас выдал, как рукой положил. Вообще, всю команду надо отмечать.

- Может, победа над «Зенитом» 3:0 дала «Спартаку» такой импульс?

- Победа над таким соперником всегда придает дополнительные эмоции. Следующая игра станет для «Спартака» хорошей лакмусовой бумагой.

ЦСКА мог в первом тайме с «Динамо» 6:1 повести, а в конце мог и проиграть 1:2. Футбол непредсказуем, за это его и любим.

P.S. Матч 13-го тура РПЛ ЦСКА – «Спартак» пройдет в воскресенье 16 октября на «ВЭБ Арене». Начало в 20.00.