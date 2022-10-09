«Спартак» подрезал Самаре «Крылья»

«СПАРТАК», КОТОРЫЙ НЕ МОЖЕТ ОСТАНОВИТЬСЯ

Тех, кто не смотрел матч, счет обманывать не должен. Почти всю игру сохранялась интрига – то ничья, то одна из команд ведет с разницей в один мяч. И в целом это был бесшабашный, веселый и довольно красивый футбол.

«Крылья советов» открыли счет. Сделали это уже в дебюте матча, на скорости проведя совершенно потрясающую атаку. Трижды игроки были на грани офсайда, но все время играли в рамках правил, при этом передавая мяч друг другу настоящим регбийным веером (!) – такое и в Англии не в каждом туре увидишь. Дальше «Спартак» отыгрывался и выходил вперед. А вот после 2:2 уже не мог остановиться.

По дублю в составе победителей оформили Александр Соболев и Квинси Промес, еще один мяч на счету Руслана Литвинова. У гостей забивали Роман Ежов и Амар Рахманович. Василий Казарцев впервые за два года судил матч «Спартака», был не очень уверен и в спорном эпизоде в первом тайме не удалил Георгия Зотова за фол на Георгии Джикии.

ПОТАСОВКА В ПЕРЕРЫВЕ

В подтрибунном помещении в перерыве матча случилась драка, которую чаще называют «потасовкой». Как утверждают очевидцы, всё началось еще в конце первого тайма, когда кто-то из «Крылья Советов» нелицеприятно высказался в адрес технического координатора «Спартака» Артема Реброва.

И вот в перерыве всё продолжилось как раз в подтрибунном помещении. Ребров или гости были инициаторами «мордобоя в антракте» - не сообщается.

РОДИТЕЛЬ 1 и РОДИТЕЛЬ 2

В вип-ложе сидел Федун (кто ж его выгонит?) и новый руководитель – Матыцин из «Лукойла» (не путать с министром Матыциным). В кадр оба попадали все время вместе с мальчиком, который был между ними. В итоге, шуточек на тему, что «Спартак» тоже сказало свое слово на тему «Родитель 1 и родитель 2» в воскресном рунете хватало.

Леонид Федун, кстати, охотно поделился впечатлением от уверенной победы «Спартака»:

- Какие впечатления от матча? А какие они могут быть, когда счет – 5:2? Снова волевая победа! Ребята – молодцы, команда здорово играет в атаке. Ощущения только позитивные! Ну и, конечно, хотел бы отметить Сашу Селихова. Я бы отдал лучшего игрока ему, а не Соболеву. Спасения Селихова были решающими, - сказал Федун.

ВЕЧЕРИНКА ПРИ АБАСКАЛЕ

На мой взгляд, очень точно оценил футбол «Спартака» при Абаскале журналист Алексей Дурново: «Это какая-то непрерывная вечеринка. И не чинных 30-летних менеджеров, фрилансеров, айтишников и философствующих гуманитариев, а отвязная вечеринка старшеклассников. Когда рвет башню от веселухи, когда в полтретьего ночи бежишь за пивом, когда танцуешь, пока не упадешь. «Спартак» Абаскаля очень крут. Напоминает пока первый сезон Карпина. Там Веллитон с Алексом тоже устраивали примерно такие же отвязные вечеринки. И, главное, мне кажется, что это именно то, что нужно сейчас команде».

Итак, красно-белые одержали третью победу подряд в РПЛ и, обойдя ЦСКА, вышли на второе место в турнирной таблице. Второе, при этом единоличное – из-за неожиданного домашнего поражения «Ростова» от «Краснодара». Отставание от «Зенита» составляет пять очков. А в следующем туре болельщиков ждет дерби ЦСКА — «Спартак».

Самарские «Крылья» не побеждают в чемпионате уже пять матчей.