Нехватка Пирло в Оздоеве, эпичные 0:0 в ФНЛ и убийство «Ливерпуля»

1. «Фенербахче» 5:4 «Карагюмрюк»

Чемпионат Турции никогда не отличался хорошей защитой и желанием тренеров отсиживаться в обороне, но в одном из матчей девятого тура команды превзошли все ожидания.

«Фенербахче» и «Карагюмрюк» уже в первом тайме забили четыре гола, а во второй половине продолжили феерию, да еще как! На 83-й минуте гости забили четвертый гол, благодаря чему сравняли счет (4:4), но с ним не был согласен экс-форвард «Челси» Миши Батшуайи, забивший на 95-й минуте решающий гол - 5:4.

Главный тренер «Карагюмрюка» Андреа Пирло - тот еще знаток камбэков, но в данном случае ему чуть-чуть не хватило, чтобы забрать одно очко у фаворита. Возможно, не хватило Магомеда Оздоева, которого Пирло был вынужден заменить после столкновения со своим же партнером, хотя российский полузащитник был одним из лучших на поле.

2. «Арсенал» 3:2 «Ливерпуль»

«Арсенал» в последние годы всегда находился в тени у топ-клубов Англии, но в текущем сезона Микель Артета сделал из клуба настоящего претендента на звание чемпиона. Суперсерию «канониров» мог прервать «Ливерпуль», но даже ему не удалось сделать этого.

«Арсенал» сразу же показал, что он вышел уничтожать соперника, забив дебютный гол на первой минуте матча. «Ливерпуль» в середине тайма сравнял счет, но перед свистком на перерыв он вновь оказался в роли догоняющего, пропустив гол на пятой добавленной минуте.

Во втором тайме усилиями вышедшего на поле Роберто Фирмино команда Юргена Клоппа вновь отыгралась (2:2), но все же последнее слово оказалось за форвардом лондонцев Букайо Сака, который с пенальти забил победный гол и оформил дубль.

Теперь «Ливерпуль» уступает «Арсеналу» в турнирной таблице аж 14 очков! Кто бы мог представить такое до старта сезона…

3. «Волгарь» 0:0 «КАМАЗ»

В России не умеют забивать так много, но это не значит, что в матчах скучно, особенно в ФНЛ. «Волгарь» и «КАМАЗ» устроили шоу из комичных выбиваний, непопаданий по пустым воротам, оббиванию каркаса ворот и, конечно же, красных карточек, которых арбитр показал аж три штуки. Первая была показана за жёсткий удар прямой ногой в область бедра, вторая стала результатом полуборцовских приемов и отмашки от одного из игроков вкупе с истеричными воплями, а третья была последовала из-за грубой игры в штрафной площади, что стало поводом дополнительно поставить пенальти.

20-летний полузащитник «Волгаря» Валерий Царукян мог стать героем встречи, но стал ее антигероем, пробив с 11 метров в тот же угол, куда полетел вратарь. Итоговые 0:0 и напрочь выжатое эмоциональное состояние у игроков из обеих команд.