Предшественники Гочи Гогричиани. Кто еще избивал женщин и чем это заканчивалось?

Шестого октября Кристина Куддус рассказала об очередной темной стороне мира российского футбола, в результате которой статус футболиста в стране был вновь подорван. На этот раз в центре внимания оказался Гоча Гогричиани и его бывшая девушка, которая сообщила о многократном насилии и избиениях, которые привели к многочисленным травмам, в том числе к перелому носа. «Балтика» уже отстранила Гочу от клуба и проводит внутреннее расследование. Но Гогричиани далеко не первый футболист в истории, который попал в подобную ситуацию.

Ласина Траоре

Начнем с довольно легкой ситуации, подробности которой от источника к источнику сильно разняться, но факт конфликта нельзя отрицать.

В 2017 году, после года в ЦСКА, двухметровый Ласина Траоре уехал играть в Испанию, где одним прекрасным днем повздорил со своей девушкой. Один из местных источников уверял, что перед тренировкой ивуариец повздорил с возлюбленной из-за денег, после чего выгнал её из дома и отправился на тренировку. По возвращению он увидел вторую половинку не одну, а в окружении трёх нарядов полиции, которых она любезно вызвала.

Траоре признался сотрудникам правопорядка в вине, а девушка отказалась писать заявление на игрока. Happy end.

Люка Эрнандес

В 2017 году, будучи еще защитником «Атлетико», Люка Эрнандес был взят под стражу по подозрению в избиении своей девушки. Тогда суд приговорил Люку и Амелию к штрафам и общественным работам, а также запретил паре общаться и пересекаться где-либо. Однако в 2017 году полиция выяснила, что возлюбленные поженились и отправились в совместный отпуск, что стало поводом для задержания их в Мадриде.

Дело вновь отправилось в суд, где прокурор запрашивал год тюремного заключения для француза, но не за избиение сожительницы, а за нарушение вышеописанных правил. Адвокат подал апелляцию, но она была отклонена, так как Эрнандес ранее не отработал положенные часы по общественному труду. Однако правозащитникам футболиста всё же удалось добиться свободы для Люки, а суд назначил испытательный срок на четыре года, а также принудил заплатить штраф в размере 240 ежедневных зарплат. Вся история больше похожа на сценарий фильма, но каждый факт правдив и точен.

Анджей Шармах

Польский форвард провел блистательную карьеру, а в 2012 году даже стал послом Евро-2012, но в 2020 году и он с трудом сумел избежать тюремного заключения.

Как сообщили французские источники, 69-летний поляк накинулся на жену и нанес ей несколько ударов. Суд был намерен поместить экс-футболиста за решетку, но смиловался, и немаловажную роль в этом решении сыграла жена игрока, которая заверила, что такого больше не повторится.

Главной причиной столь агрессивного поведения Шармаха стал алкоголизм, поэтому суд вынес лишь восьмимесячное условное заключение, а также потребовал пройти курсы психолога и программу по избавлению от пагубной привычки.

Райан Гиггз

Райан Гиггз - величайший футболист в истории «Манчестер Юнайтед», но его поступки за пределами поля далеки от примера. Дело валлийца ведется с весны 2021 года, а поводом стало заявление 36-летней девушки Кейт, которая пожаловалась на ссору, состоявшуюся в 2020 года, в ходе которой Гиггз ударил ее, а позже перешел с кулаками на 20-летнюю сестру девушки.

Суд по разным причинам на протяжении полутора лет не может вынести решение, а сам Райан сожалеет, но не о содеянном, а о затянувшемся деле. Сами насильственные действия он отрицает.

Мэйсон Гринвуд

Гринвуд считался одним из самых перспективных футболистов английского футбола, но в январе 2022 года он сам же закопал свою карьеру. Тогда девушка 20-летнего форварда «МЮ» продемонстрировала в социальной сети результаты избиения на своем лице, обвинив Гринвуда в жестоком насилии. Клуб мгновенно отстранил воспитанника, полиция взяла его под стражу, но через несколько дней отпустила под залог в три млн евро.

Обыски, расследования и нескончаемые суды преследуют Гринвуда на протяжении восьми месяцев, но даже это покажется сказкой на фоне того, что если суду удастся доказать вину игрока, то ближайшие пять-семь лет он будет вынужден провести в тюрьме.