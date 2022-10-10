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Дмитрий Селюк: Семин – это и есть «Локомотив». Возраст? Посмотрите на Луческу, он постарше

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Дмитрий Селюк: Семин – это и есть «Локомотив». Возраст? Посмотрите на Луческу, он постарше
10 октября 2022 15:34
автор: Юрий Волохов
автор фото: ФК «Локомотив»

Сейчас все бурно обсуждают, кто может возглавить «Локомотив». Кандидатов несколько. С футбольным агентом Дмитрием Селюком мы обсудили основные фамилии.

Юрий СЕМИН

У Палыча больше всех плюсов из всех возможных кандидатов. Он отождествляется с «Локомотивом», его ждут и ему простят ошибки.

Правда, в момент увольнения, мне кажется, было не все гладко. При расставании часто так происходит, когда из клуба убирают его создателя, легенду. А характер Семина известен.

Но тех людей в клубе уже нет.

Со всех точек зрения – с точки зрения болельщиков, его карьеры и здравого смысла, Юрий Палыч – сейчас главная кандидатура.

И еще, если б тогда Палыча оставили в какой-то должности в клубе, можно точно сказать, что он не допустил бы того, что сейчас мы видим в «Локомотиве».

Кто-то может указать на его возраст, как один из минусов. Луческу постарше будет, а успешно работает.

Семин в личной форме, по-прежнему энергичен. Если бы я был руководителем, пригласил бы Палыча и дал ему спокойно работать минимум полтора сезона.

Игорь ЧЕРЕВЧЕНКО

Черевченко сам плоть от плоти локомотивец. Играл много лет, тренировал, знает все традиции клуба. Потом в «Химках» проявил себе неплохо, с не самой сильной командой занимал 7-8-е места. Поэтому он один из кандидатов.

Андрей ТАЛАЛАЕВ

Прекрасно знает премьер-лигу, грамотный и достаточно жесткий тренер, умеет мотивировать игроков. Наведет дисциплину в команде. Тоже один из кандидатов.

Александр КЕРЖАКОВ

Молодой специалист, но уже показал себя с лучшей стороны в Нижнем Новгороде. Играл в Европе, а это всегда полезный опыт. Неплохая кандидатура.

Сергей ЮРАН

Мы видим, что из себя сейчас представляют «Химки». Всех этих футболистов набирал лично Юран. Когда его убрали, были разговоры, что с Юраном «Химки» набирали очки.

Но надо вспомнить, кого он обыграл. «Торпедо», которое обыгрывали все, и «Пари НН» благодаря голу, когда вратарь Нигматуллин упал на ровном месте и подарил мяч сопернику. После этого он как-то выпал из основного состава.

В «Локомотиве» и так сейчас не очень хорошая атмосфера. Зачем приглашать тренера, за которым тянется негативный шлейф?

Марко НИКОЛИЧ

Николич неплохой тренер, но есть два нюанса. При расставании Николич требовал большую неустойку, что его не красит. Кто-то скажет, все это было записано в контракте. Но нужно понимать, если вы так расстаетесь с клубом, обратная дорога вам туда закрыта. Испортили себе реноме.

Все строится на человеческих отношениях, можно было расстаться без скандала, пойти клубу на уступки.

А второй нюанс: если Николич такой прекрасный тренер, почему он уже два года без работы?

источник: «Советский спорт»
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