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Евгений Ловчев: Мой кандидат в «Локомотив» - Талалаев, Семин должен быть президентом

«Локомотив» остался без главного тренера. Сейчас бурно обсуждаются возможные кандидатуры. С легендарным советским футболистом Евгением Ловчевым мы тоже прошлись по некоторым фамилиям.
Евгений Ловчев: Мой кандидат в «Локомотив» - Талалаев, Семин должен быть президентом
10 октября 2022 16:54
автор: Юрий Волохов
автор фото: ФК «Ахмат»

Андрей ТАЛАЛАЕВ

Андрей Талалаев – мой главный кандидат. Я с Андреем много разговариваю и вижу, что он ищущий тренер, мыслящий. И игровая карьера у него солидная: поиграл у нас, проиграл в Италии. Поработал с Скалой, а это хороший опыт.

Один случай расскажу. Андрей в свое время был помощником у Красножана в «Кубани». Красножан тогда считался одним из ведущих специалистов в России. Во всяком случае, заметной величиной. У него возникли какие-то разногласия с руководством клуба, и его убрали. Предложили Андрею стать главным, но он повел себя достойно. Он пришел с Красножаном и ушел вместе с ним.

Андрей недолго пробыл в «Крыльях», но показал очень хороший результат. Помните, как при нем «Крылья» играли? В «Химках» неплохо работал, в «Ахмате» был. То есть, опыт уже приобрел приличный.

Юрий СЕМИН

Палыч очень много сделал для клуба. Он с Филатовым его фактически и воссоздал. Заслуги Семина огромны, но все когда-то кончается. Если смотреть в будущее, нужен молодой тренер. Поэтому я и говорю о Талалаеве, хотя молодым его назвать нельзя, Андрей на днях отметил 50-летие.

А Палыч обязательно должен быть в клубе, и занимать какую-то заметную должность. Думаю, кресло президента как раз для Семина.

Игорь ЧЕРЕВЧЕНКО

Черевченко тоже хороший кандидат. Кстати, когда-то Палыч мне позвонил, это было несколько лет назад. Посетовал, что, я хвалю иностранных тренеров, хотя я не хвалил. И сказал, что считает сейчас лучшими Слуцкого и Черевченко.

Игорь неплохо работал в «Локомотиве», в «Химках» тоже удачно. Да и в Туле неплохо себя проявил.

Александр КЕРЖАКОВ

К Сашке очень хорошо отношусь, но пока не могу его оценить его, как тренера. Талалаев и Черевченко уже имеют за плечами приличный опыт. Саша пока только в начале карьеры.

Сергей ЮРАН

Да, он вчера сказал, что готов. Тоже уже большой опыт имеет. И меня радует, что мы обсуждаем наших тренеров, наелись уже этими иностранцами.

источник: «Советский спорт»
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