Лучшего бомбардира РПЛ 2013 года отправили в колонию

Бывшего футболиста обвинили в организации подпольных казино в составе организованной преступной группы. Причем, реальные сроки получил только Мухаметшин и его шурин — 31-летний Денис Романов, который приговорен к 5,5 годам заключения. Остальные участники ОПГ отделались условными сроками.

Под следствие чемпион Футбольной национальной лиги (с сезона-2022/23 переименована в первую лигу — Прим. ред.) попал в феврале 2021 года, когда появилась информация, что Мухаметшин вместе с тремя знакомыми в период с ноября 2017 года по февраль 2020 года незаконно занимался организацией азартных игр в арендованных под эти цели нежилых помещениях. Как витиевато указано в материалах уголовного дела, в подпольных казино, которые выглядели, как легальные букмекерские конторы, проводили «сделки по возмездному получению услуги облачного майнинга и возмездному отчуждению имущественных прав на единицы криптовалюты с визуализацией данного процесса в виде электронных азартных игр». Благодаря чему, как установило следствие, бывший нападающий «Рубина» и «Мордовии» вместе с подельниками успели обогатиться на 1,5 миллиона рублей. Как утверждает сам Руслан Мухаметшин, который все время следствия находился в родной Казани под подпиской о невыезде, он всего лишь давал деньги в долг своим знакомым, которые заверили футболиста, что их бизнес легальный.

- Я дал денег в долг на становление чистого лицензированного бизнеса. И продолжил дальше заниматься своим любимым делом — футболом. Однако обстоятельства сложились так, что пришлось вникнуть. Внимательно ознакомился с материалами дела и сутью работы букмекерских контор. И убедился, что имелась лицензия и платились налоги, - прокомментировал Мухаметшин.

Расцвет карьеры казанского футболиста случился в «Мордовии», где нападающий стал самой настоящей звездой: в 195 матчах он забил 93 мяча. А в сезоне ФНЛ-2011/12, результативность Мухаметшина - 31 гол - помогла клубу из Саранска ворваться в премьер-лигу. Затем, в 2013 году, Руслан продолжил карьеру в «Рубине» Курбана Бердыева, с которым успел поиграть в Лиге Европы, но в 2014 снова решил выступать за «Мордовию». Затем форвард пробовал свои силы в тульском «Арсенале» и казахском «Таразе», но заканчивать карьеру решил в Саранске, куда снова вернулся в 2019 году.

В последние пару лет Руслан Мухаметшин занимался тренерской деятельность и параллельно учился на тренерскую лицензию категории PRO. Сразу по окончании карьеры футболиста его пригласили войти в тренерский штаб уже родной для него «Мордовии», где до 2022 года он был исполняющим обязанности главного тренера. Последний год Мухаметшин играл и был тренером любительской команды «Эверест» из чемпионата Татарстана.