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Сделка века от «Атлетико Мадрид»: Гризманн снова официально «матрасник»

«Атлетико Мадрид» все же удалось сломать систему: Антуан Гризманн с сегодняшнего дня перестает отсиживаться на скамейке запасных до 60-ой минуты каждого мачта. На официальном сайте «рохибланкос» наконец появилась долгожданная новость - мадридский клуб выкупил французского форварда у «Барселоны».
Сделка века от «Атлетико Мадрид»: Гризманн снова официально «матрасник»
11 октября 2022 14:09
автор: Анастасия Лукачи
автор фото: ФК «Атлетико»

«Атлетико» заплатил за трансфер Гризманна всего 20 миллионов евро, хотя еще месяц назад «сине-гранатовые» отказывались даже думать о сумме меньше 40 и грозили затаскать «матрасников» по судам, если они не пойдут на их условия. И цифра эта не взята с потолка, на сегодняшний день 31-летнего чемпиона мира-2018 интернет-портал transfermarkt оценивает в целых 35 миллионов евро, никак не меньше. Так что юристам и остальным причастным к осуществлению этой сделки, которая, безусловно, получилась с легким привкусом авантюры, остается только аплодировать и рекомендовать внести данный «кейс» в учебники по спортивному праву.

Да и футбольную карму никто еще не отменял. Как ликовали боссы «Барселоны», когда в 2019 году им удалось-таки сбить Гризманна с пути истинного и переманить в столицу Каталонии. 120 миллионов евро - столько тогда, не задумываясь, отстегнули «сине-гранатовые», и такова была цена измены француза родному «Атлетико». Но один из лучших нападающих мира так и не стал в «Барселоне» своим, более того игрок начал терять сам себя. Неудивительно, что Антуан был безмерно счастлив вернуться в «Атлетико» в 2021 году - Диего Симеоне решил дать еще один шанс одному из любимых своих учеников. А на негатив в адрес блудного француза со стороны преданных фанатов «рохибланкос» Эль Чоло тогда отреагировал всего одной фразой: «Гризманн является одним из ключевых игроков в истории «Атлетико Мадрид». Так и вышло. За последние два года форвард доказал свою значимость для клуба и вернул расположение болельщиков: на его счету сегодня 47 матчей, 11 забитых мячей и 7 ассистов.

В общем, получилась, пусть и не преднамеренная, но красивая месть каталонцам ценой в 100 миллионов евро. Кажется, Антуан тоже усвоил урок и действительно любит свой клуб: «Как я уже и говорил, когда вернулся, я готов отдать все. Я очень счастлив в «Атлетико» и единственное, чего я хочу - это играть здесь и выкладываться на полную ради клуба, Эль Чоло и болельщиков». И это не просто красивые слова - Гризманн без долгих раздумий пошел навстречу клубу, который совершил невозможное для его выкупа и согласился на значительное сокращение зарплаты. Теперь французский форвард будет играть за «матрасников» всего за 7 миллионов евро в год, против 21 миллиона, который он зарабатывал раньше. Кстати, «Атлетико Мадрид» тоже настроен исключительно на серьезные отношения, а не на короткий роман - новый контракт игрока рассчитан до 30 июня 2026 года.

Впереди у мадридского клуба решающая ответная встреча с бельгийским «Брюгге» в рамках 4-го тура Лиги чемпионов. Игра состоится 12 октября на домашнем стадионе «матрасников». А уже 15 октября «Атлетико Мадрид» летит в Бильбао - 9-ый тур Примеры приготовил для «рохибланкос» еще один непростой матч с одним из лидеров турнирной таблицы - командой «Атлетик» - клубом созвучным по названию, но совершенно не созвучным по стилю игры. Так что, ситуация с Гризманном решилась очень вовремя - это точно поднимет моральный и боевой дух и без того уверенного в себе «Атлетико».

источник: «Советский спорт»
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Сделка века от «Атлетико Мадрид»: Гризманн снова официально «матрасник»
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