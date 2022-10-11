2,5 млн рублей в обмен на 1,5 года тюрьмы. Приговорен к заключению Руслан Мухаметшин

Только недавно российский футбол встрепенулся от новости, в которой говорилось об избиении девушки, где главным обидчиком, возможно, выступил Гоча Гогричиани из футбольного клуба «Балтика». На данный момент идет процесс разбирательств, но если у Гочи еще есть шансы выйти сухим из воды, то у другого представителя отечественного футбола их почти не осталось.

О ком речь?

Руслан Мухаметшин родился в 1981 году в Казани, где и начал первые футбольные шаги. На протяжении всей карьеры он несколько раз переходил из «Рубина» в «Мордовию» и обратно, а также форвард играл за тульский «Арсенал» и казахский «Тараз».

Прежде чем завершить профессиональную карьеру в 2019 году, нападающий успел отличиться 103 голами и 23 голевыми передачами в 272 матчах. Большая часть из них была забита в ФНЛ (Первая лига), в которой он, фактически, стал легендой турнира.

Что стало после карьеры?

Ещё будучи игроком «Мордовии», Мухаметшин задумался о будущем после футбола, в результате чего с тремя товарищами организовал бизнес в Саранске и Ковылкине (Мордовия), который официально был зарегистрирован под видом букмекерской конторы, но на деле, как оказалось в дальнейшем, в этих местах занимались совсем другими вещами.

Саранское новостное агентство «Столица С» сообщило, что Мухаметшина признали виновным по статье «Незаконные организация и проведение азартных игр вне игорной зоны, совершенные организованной группой… с использованием своего служебного положения или сопряженные с извлечением дохода в особо крупном размере». Фактически люди не могли делать ставки в организованных Мухаметшиным и его подельниками местах, а предназначались они для «сделок по возмездному получению услуги облачного майнинга и возмездному отчуждению имущественных прав на единицы криптовалюты с визуализацией данного процесса в виде электронных азартных игр», что запрещено на территории РФ.

Правда вскрылась только в 2020 году, а обвинение представлено в феврале 2021 года, но тогда суд отпустил экс-игрока лишь под подпиской о невыезде. И только 10 октября 2022 года, окончательно убедившись в вине Мухаметшина, суд приговорил форварда к 1,5 года лишения свободы в колонии общего режима, а также штрафу в 800 тысяч рублей.

Мухаметшин отрицает свою причастность к незаконной деятельности, но суду удалось доказать, что некоторые арендованные помещения, в которых проводились преступные действия, были оформлены как раз на него. Более того, бывший футболист уверяет, что просто дал в долг брату жену Денису Романову (он тоже получил срок - 5,5 лет) 2,5 млн рублей, но так и не получил деньги обратно, а также не смог извлечь выгоду из бизнеса.

В сухом остатке получается следующее:

• Мухаметшин просто одолжил деньги родственнику;

• Букмекерский бизнес оказался убыточным;

• Мухаметшин не знал, чем на самом деле занимаются на «точках», но имеются его подписи при заключении аренд.

• Либо Мухаметшин и правда такой наивный, либо, даже будучи прижатым в угол, Руслан отказывается признаваться.