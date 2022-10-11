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Шейхам тесно в европейском футболе, они предлагают в 6 раз больше денег Евролиге, чем платили турки

Одна из крупнейших авиакомпаний мира «Emirates Airlines», которая базируется в Дубае, хочет стать долгосрочным партнером Евролиги.
Шейхам тесно в европейском футболе, они предлагают в 6 раз больше денег Евролиге, чем платили турки
11 октября 2022 15:52
автор: Юрий Волохов

Как сообщает портал Gazzetta.gr, руководство компании готово предложить сумму от 50 до 60 миллионов евро в год за право стать титульным спонсором Евролиги.

В самом раскрученном Эмирате - Дубае - будет организована встреча между представителями авиакомпании и клубами-акционерами Евролиги. В ней будут участвовать арабские бизнесмены, которые заинтересованы в создании баскетбольной команды с перспективой получения wild-card на следующий сезон Евролиги.

В течение 10 лет титульным спонсором турнира является крупная турецкая компания Turkish Airlines. Они платили Евролиге по 10 млн в год. Но турки еще в 2020 году заявили, что прекращают сотрудничество.

А пока НБА впервые провело два выставочных матча, но не в Дубае, а в столице ОАЭ Абу-Даби. Матчи прошли на «Этихад Арене», напомним, так называется стадион «Манчестер Сити».

Все билеты на 2 игры «Милуоки» с «Атлантой» - они прошли 6 и 8 октября - были раскуплены, хотя для местных жителей баскетбол пока довольно экзотический вид спорта. 11 500 зрителей наблюдали за матчами. Перед началом матчей зрителям… объясняли основные правила баскетбола.

Ранее богатеи из Эмиратов активно вкладывали в футбол. Авиакомпания «Fly Emirates» является или являлась в разные годы титульным спонсором «Милана», «ПСЖ», «Гамбурга», «Олимпиакоса». «Арсенал» продлил действующий с 2006 года договор с «Fly Emirates» до конца сезона-2023/24.

В последние 8 лет на этом рынке их теснят шейхи из Катара. Например, «Qatar Airways» является спонсором ФИФА с 2014 года, а название «Этихад Airways» уже несколько лет значится на футболках игроков «Манчестер Сити».

источник: «Советский спорт»
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Шейхам тесно в европейском футболе, они предлагают в 6 раз больше денег Евролиге, чем платили турки
Шейхам тесно в европейском футболе, они предлагают в 6 раз больше денег Евролиге, чем платили турки
Одна из крупнейших авиакомпаний мира «Emirates Airlines», которая базируется в Дубае, хочет стать долгосрочным партнером Евролиги.
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