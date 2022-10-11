Серебряный ЛевФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Французские судьи устали от беспредела

Серхио Рамос перешел черту.
Французские судьи устали от беспредела
11 октября 2022 19:09
автор: Анастасия Лукачи
автор фото: ФК «ПСЖ»

Кажется, на этот раз главного любителя поболтать с судьями, и мы не о Романе Широкове, рискнули наказать по-крупному. Многолетний капитан «Реала», а ныне одна из звезд «ПСЖ», испанец Серхио Рамос обновил свой собственный рекорд.

В гостевом матче с «Реймсом» именитый защитник отхватил свою 28(!) «красную» карточку - такой цифрой в 21 веке больше похвастаться некому. У ближайшего преследователя из рейтинга самых злостных футбольный нарушителей всего 21 штука. Что сказать, к подобной известности Рамос шел давно - в ПСЖ он уезжал не только в качестве талантливого и работоспособного, но и в статусе рекордсмена по количеству нарушений не только в «Реале», но и в испанском чемпионате, да и во всем испанском футболе, в целом. Любопытно, что при этом испанец ни разу не был удален с поля в играх за сборную.

Одни считают, что «желтые» и «красные» карточки прилипают к Серхио из-за его взрывного характера. Другие находят объяснения в его обостренном чувстве справедливости. Вот и в матче Лиги 1 он напросился на удаление, возмутившись решением арбитра по довольно стандартному эпизоду. На 41-й минуте встречи Рамос сфолил, остановив одного из игроков «Реймса» возле штрафной. Главный судья матча Пьеро Геллуста показал ему «горчичник». Футболисту такой расклад показался несправедливым. Испанец завелся и остановиться уже не смог - последовало классическое испанское ругательство «puta madre», и через несколько секунд Рамос отправился в подтрибунку. Как посчитали болельщики, именно из-за поведения Серхио, который оставил «парижан» в меньшинстве, зная, что Месси игру пропускает, а Неймар сидит в запасе, команда и не смогла победить.

Кстати, минуту спустя желтую карточку за споры с судьей также получил полузащитник парижан Марко Верратти. Видимо, настроение передается по воздуху.

Теперь Рамосу остается только уповать на некровожадность французских чиновников. Завтра вечером местный дисциплинарный комитет примет окончательное решение по испанскому защитнику. Говорят, брошенная им фраза в адрес арбитра стала ключевой в желании наказать Рамоса как можно строже. Поэтому речь теперь идет об увеличенной дисквалификации игрока «Пари Сен-Жермен» - избавить от Серхио местных судей планируют на срок от двух до семи матчей. И хотя сам оскорбленный судья Пьеро Геллуста в своем рапорте по матчу не написал про фразу «puta madre», а лишь отметил неоднозначное и агрессивное поведение футболиста, вряд ли это уменьшит срок дисквалификации. Как не помогут теперь и слова главного тренера ПСЖ Кристофа Галтье, который попытался защитить своего игрока. «У меня был подобный опыт несколько лет назад в матче «Ним» — «Лилль». Это проблема футбольного языка, а не культуры общения. Я уверен, что Рамос не хотел обидеть рефери. Серхио озвучил слова, которые я слышу сотни раз на поле», - возмутился коуч «парижан». И по-своему он прав. Слышали бы французские рефери, все слова, которые звучат в полях российского чемпионата. Особенно сейчас, когда зрителей на трибунах недостаточно, чтобы заглушить все богатство русского и могучего языка в исполнении наших футболистов. В случае с Рамосом, думаем, проблема вовсе не из плоскости особенностей футбольного языка. Просто испанца наконец догнала его репутация, да и в целом судьи устали от экспрессии звезд самого богатого клуба Франции.

Буквально в сентябре, после очередного скандала на поле, спровоцированного игроками ПСЖ, местные ассоциации профессиональных судей и судей-любителей выпустили заявление, в котором, в частности, заявили: «Жесты и акты насилия в профессиональном футболе создают опасный прецедент для футбола любительского». Так что французские рефери смотрят глубже: профессиональные игроки должны быть примером и импульсом для развития местного футбола, а не точкой отсчета для его деградации.

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Французские судьи устали от беспредела
Французские судьи устали от беспредела
Серхио Рамос перешел черту.
11.10.2022 19:09
Футбол
автор: Анастасия Лукачи
Шейхам тесно в европейском футболе, они предлагают в 6 раз больше денег Евролиге, чем платили турки
Шейхам тесно в европейском футболе, они предлагают в 6 раз больше денег Евролиге, чем платили турки
Одна из крупнейших авиакомпаний мира «Emirates Airlines», которая базируется в Дубае, хочет стать долгосрочным партнером Евролиги.
11.10.2022 15:52
Футбол
автор: Юрий Волохов
2,5 млн рублей в обмен на 1,5 года тюрьмы. Приговорен к заключению Руслан Мухаметшин
2,5 млн рублей в обмен на 1,5 года тюрьмы. Приговорен к заключению Руслан Мухаметшин
Экс-игрок «Рубина» и «Мордовии» проведет полтора года за решеткой за незаконный бизнес.
11.10.2022 14:36
Футбол
автор: Никита Шмытов
Сделка века от «Атлетико Мадрид»: Гризманн снова официально «матрасник»
Сделка века от «Атлетико Мадрид»: Гризманн снова официально «матрасник»
«Атлетико Мадрид» все же удалось сломать систему: Антуан Гризманн с сегодняшнего дня перестает отсиживаться на скамейке запасных до 60-ой минуты каждого мачта. На официальном сайте «рохибланкос» наконец появилась долгожданная новость - мадридский клуб выкупил французского форварда у «Барселоны».
11.10.2022 14:09
Футбол
автор: Анастасия Лукачи
Вернуть должок. Сможет ли «Милан» смыть позор первого матча против «Челси»?
Вернуть должок. Сможет ли «Милан» смыть позор первого матча против «Челси»?
В первом матче группового этапа ЛЧ итальянцы без шансов проиграли англичанам со счетом 0:3. Тренер «Челси» назвал этот результат «случайностью». Но сможет ли она повториться во второй раз?
10.10.2022 21:42
Футбол
автор: Никита Шмытов
Лучшего бомбардира РПЛ 2013 года отправили в колонию
Лучшего бомбардира РПЛ 2013 года отправили в колонию
Как-то много в последнее время в российском футболе стало появляться сводок из зданий суда. В понедельник был вынесен очередной громкий приговор - бывшего игрока «Рубина» и «Мордовии» Руслана Мухаметшина приговорили к полутора годам колонии и штрафу в 800 тысяч рублей.
10.10.2022 20:14
Футбол
автор: Анастасия Лукачи
Евгений Ловчев: Мой кандидат в «Локомотив» - Талалаев, Семин должен быть президентом
Евгений Ловчев: Мой кандидат в «Локомотив» - Талалаев, Семин должен быть президентом
«Локомотив» остался без главного тренера. Сейчас бурно обсуждаются возможные кандидатуры. С легендарным советским футболистом Евгением Ловчевым мы тоже прошлись по некоторым фамилиям.
10.10.2022 16:54
Футбол
автор: Юрий Волохов
Дмитрий Селюк: Семин – это и есть «Локомотив». Возраст? Посмотрите на Луческу, он постарше
Дмитрий Селюк: Семин – это и есть «Локомотив». Возраст? Посмотрите на Луческу, он постарше
В «Локомотиве» после разгрома в Сочи в 12-м туре РПЛ образовались две ключевые вакансии - были отправлены в отставку спортивный директор Томас Цорн и главный тренер Йозеф Циннбауэр.
10.10.2022 15:34
Футбол
автор: Юрий Волохов
Предшественники Гочи Гогричиани. Кто еще избивал женщин и чем это заканчивалось?
Предшественники Гочи Гогричиани. Кто еще избивал женщин и чем это заканчивалось?
Футболист «Балтики» подозревается в избиении девушки, но далеко не первый случай в истории футбола.
10.10.2022 14:22
Футбол
автор: Никита Шмытов
Нехватка Пирло в Оздоеве, эпичные 0:0 в ФНЛ и убийство «Ливерпуля»
Нехватка Пирло в Оздоеве, эпичные 0:0 в ФНЛ и убийство «Ливерпуля»
Самые яркие матчи воскресного дня, которые вы, возможно, пропустили.
10.10.2022 14:17
Футбол
автор: Никита Шмытов
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика