Французские судьи устали от беспредела

Кажется, на этот раз главного любителя поболтать с судьями, и мы не о Романе Широкове, рискнули наказать по-крупному. Многолетний капитан «Реала», а ныне одна из звезд «ПСЖ», испанец Серхио Рамос обновил свой собственный рекорд.

В гостевом матче с «Реймсом» именитый защитник отхватил свою 28(!) «красную» карточку - такой цифрой в 21 веке больше похвастаться некому. У ближайшего преследователя из рейтинга самых злостных футбольный нарушителей всего 21 штука. Что сказать, к подобной известности Рамос шел давно - в ПСЖ он уезжал не только в качестве талантливого и работоспособного, но и в статусе рекордсмена по количеству нарушений не только в «Реале», но и в испанском чемпионате, да и во всем испанском футболе, в целом. Любопытно, что при этом испанец ни разу не был удален с поля в играх за сборную.

Одни считают, что «желтые» и «красные» карточки прилипают к Серхио из-за его взрывного характера. Другие находят объяснения в его обостренном чувстве справедливости. Вот и в матче Лиги 1 он напросился на удаление, возмутившись решением арбитра по довольно стандартному эпизоду. На 41-й минуте встречи Рамос сфолил, остановив одного из игроков «Реймса» возле штрафной. Главный судья матча Пьеро Геллуста показал ему «горчичник». Футболисту такой расклад показался несправедливым. Испанец завелся и остановиться уже не смог - последовало классическое испанское ругательство «puta madre», и через несколько секунд Рамос отправился в подтрибунку. Как посчитали болельщики, именно из-за поведения Серхио, который оставил «парижан» в меньшинстве, зная, что Месси игру пропускает, а Неймар сидит в запасе, команда и не смогла победить.

Кстати, минуту спустя желтую карточку за споры с судьей также получил полузащитник парижан Марко Верратти. Видимо, настроение передается по воздуху.

Теперь Рамосу остается только уповать на некровожадность французских чиновников. Завтра вечером местный дисциплинарный комитет примет окончательное решение по испанскому защитнику. Говорят, брошенная им фраза в адрес арбитра стала ключевой в желании наказать Рамоса как можно строже. Поэтому речь теперь идет об увеличенной дисквалификации игрока «Пари Сен-Жермен» - избавить от Серхио местных судей планируют на срок от двух до семи матчей. И хотя сам оскорбленный судья Пьеро Геллуста в своем рапорте по матчу не написал про фразу «puta madre», а лишь отметил неоднозначное и агрессивное поведение футболиста, вряд ли это уменьшит срок дисквалификации. Как не помогут теперь и слова главного тренера ПСЖ Кристофа Галтье, который попытался защитить своего игрока. «У меня был подобный опыт несколько лет назад в матче «Ним» — «Лилль». Это проблема футбольного языка, а не культуры общения. Я уверен, что Рамос не хотел обидеть рефери. Серхио озвучил слова, которые я слышу сотни раз на поле», - возмутился коуч «парижан». И по-своему он прав. Слышали бы французские рефери, все слова, которые звучат в полях российского чемпионата. Особенно сейчас, когда зрителей на трибунах недостаточно, чтобы заглушить все богатство русского и могучего языка в исполнении наших футболистов. В случае с Рамосом, думаем, проблема вовсе не из плоскости особенностей футбольного языка. Просто испанца наконец догнала его репутация, да и в целом судьи устали от экспрессии звезд самого богатого клуба Франции.

Буквально в сентябре, после очередного скандала на поле, спровоцированного игроками ПСЖ, местные ассоциации профессиональных судей и судей-любителей выпустили заявление, в котором, в частности, заявили: «Жесты и акты насилия в профессиональном футболе создают опасный прецедент для футбола любительского». Так что французские рефери смотрят глубже: профессиональные игроки должны быть примером и импульсом для развития местного футбола, а не точкой отсчета для его деградации.