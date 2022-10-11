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Правильно ли назначен пенальти и дана красная карточка Томори?

Разбираем скандальный эпизод в матче «Милан» - «Челси» Лиги чемпионов.
Правильно ли назначен пенальти и дана красная карточка Томори?
11 октября 2022 22:54
автор: Сергей Терехов

В первые 35 минут матча в Италии арбитр показал сразу шесть карточек, однако в центре внимания - эпизод на 21-й минуте, когда арбитр зафиксировал пенальти, в результате чего лондонцы открыли счет.

Можно ванговать, что спорить об этом эпизоде все в Европе будут как минимум до выходных.

Весь вопрос даже не в том, что пенальти назначен, когда не упал игрок атаки и при этом он имел возможность выйти один на один и нанести удар, а почему при этом прямую красную получил игрок защиты. Почему удален Томори?

Что точно не говорит в его пользу: вообще не было попытки сыграть в мяч - именно поэтому наказание.

Другой вопрос, который возникает при анализе эпизода. Вот он кладет руку на плечо нападающему - нет эффекта. Вот кладет другую руку - то же самое. И вот вопрос: а насколько такая борьба наказуема?

Нет сомнений, что момент 50/50 на усмотрение арбитра. Поэтому и не звал его к монитору ВАР - нет ведь того, что по регламенту называется «явная ошибка арбитра». Продолжил бы игру, не дав пенальти - ВАР бы тоже не вмешался.

источник: «Советский спорт»
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Правильно ли назначен пенальти и дана красная карточка Томори?
Правильно ли назначен пенальти и дана красная карточка Томори?
Разбираем скандальный эпизод в матче «Милан» - «Челси» Лиги чемпионов.
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