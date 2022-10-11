Правильно ли назначен пенальти и дана красная карточка Томори?

В первые 35 минут матча в Италии арбитр показал сразу шесть карточек, однако в центре внимания - эпизод на 21-й минуте, когда арбитр зафиксировал пенальти, в результате чего лондонцы открыли счет.

Можно ванговать, что спорить об этом эпизоде все в Европе будут как минимум до выходных.

Весь вопрос даже не в том, что пенальти назначен, когда не упал игрок атаки и при этом он имел возможность выйти один на один и нанести удар, а почему при этом прямую красную получил игрок защиты. Почему удален Томори?

Что точно не говорит в его пользу: вообще не было попытки сыграть в мяч - именно поэтому наказание.

Другой вопрос, который возникает при анализе эпизода. Вот он кладет руку на плечо нападающему - нет эффекта. Вот кладет другую руку - то же самое. И вот вопрос: а насколько такая борьба наказуема?

Нет сомнений, что момент 50/50 на усмотрение арбитра. Поэтому и не звал его к монитору ВАР - нет ведь того, что по регламенту называется «явная ошибка арбитра». Продолжил бы игру, не дав пенальти - ВАР бы тоже не вмешался.