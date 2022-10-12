Без Джеррарда. Три очевидных варианта для замены Юргена Клоппа в «Ливерпуле»

Юрген Клопп за семь лет в «Ливерпуле» сумел полностью перестроить клуб, наладить все системы работы и дополнить музей семью новыми трофеями. Однако в сезоне 2022/2023 у команды наступил реальный кризис, из-за которого клуб со скрипом удерживается на второй строчке группы ЛЧ, а в АПЛ вице-чемпионы уже отстают от лидера на 14 очков. И это не просто невезение, а реально ухудшающаяся игра «мерсисайдцев», которая заставила задуматься о скором увольнении немецкого главного тренера. Кто его может заменить?

Маурисио Почеттино

Маурисио Почеттино не слишком удачно справился с плеядой звёзд в «ПСЖ», но нельзя забывать про его достижения в «Тоттенхэме». Не тратя почти ничего на новых футболистов, аргентинец сумел не из самого сильного состава выжать максимум, в том числе довести его до финала Лиги чемпионов. «Ливерпуль» не любит выкидывать в трансферные окна слишком много, поэтому с точки зрения прагматичности они идеально подходят друг другу.

Минусом в выборе Почеттино может послужить малое количество трофеев (все из них он заработал в «ПСЖ»), зато Маурисио умеет ставить атакующий и яркий футбол, что может подкупить боссов «Ливерпуля». К тому же, ему не нужно адаптироваться к английскому футболу.

Зинедин Зидан

Несмотря на текущее положение «Ливерпуля», он продолжает оставаться топ-клубом, а одним из лучших в мире тренером для такой команды является Зинедин Зидан. Он отличный специалист, умеющий приносить результат сходу, в том числе благодаря великолепному пониманию психологии и мотивации.

Если американское руководство хочет пафосный вариант с мгновенными трофеями, то Зидан как нельзя лучше подходит лучше других. Зато есть вопрос по адаптации, ведь Зидан никогда не играл в английской лиге, к которой даже самые опытные и уверенные тренеры далеко не всегда могут найти правильный подход.

Томас Тухель

Если же «Ливерпуль» не хочет сворачивать с намеченного немцем путём, то есть другой вариант в виде соотечественника Юргена Клоппа. Томас Тухель уже дважды становился предшественником Юргена Клоппа: сначала в «Майнце», потом - в дортмундской «Боруссии». И теперь Тухель вновь может заменить Юргена.

Тухель, как и Зидан, на первых порах способен сплотить команду и тотчас дать результат, но если обратить внимание на время работы Томаса в предыдущих последних клубах, то сразу заметно, что он нигде не продержался более двух лет. Этот вариант скорее подойдет как краткосрочный, но практически безотказный и с нулевым шансом на провал.

Другие варианты

В качестве замены Клоппу первым на ум приходит Стивен Джеррард, который получит самый большой кредит доверия относительно других тренеров как от руководства, так и от болельщиков. Возвращение легенды в родной клуб будет красивой и ожидаемой историей, но недальновидной и не факт, что успешной. На данный момент Джеррард возглавляет «Астон Виллу», которая хоть и показывает неплохой футбол, но этого всё ещё мало, чтобы дать шанс Стиви пойти на повышение. Возможно, ещё не время.

Есть и еще один неожиданный кандидат, которого, пока ещё, тяжело представить во главе «Ливерпуля». Его зовут Пеп Линдерс (имя как нельзя лучше подходит для противостояния с Гвардиолой), который работает ассистентом главного тренера в клубе с 2015 года, застав даже Брендана Роджерса. Он молод (39 лет), но как показывает пример с Микелем Артетой, ассистенты всегда заслуживают шанс реализоваться в полной мере. Мы не знаем тренерских предпочтений и тактических особенностей Линдерса, но учитывая его долгую работу с Клоппом, ему не придется адаптироваться к клубу, а команда получит знакомого человека, который сумеет перезагрузить состав.