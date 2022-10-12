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Что случилось с «Ювентусом»?

Поражение «Маккаби», отсутствие побед в Серии А, ужасная игра. Что произошло с «Юве», и почему он перестал быть одним из лучших клубов мира?
Что случилось с «Ювентусом»?
12 октября 2022 10:40
автор: Никита Шмытов

«Ювентус» провалил первую четверть чемпионата Италии, победив лишь трижды в девяти матчах, из-за чего недавний гегемон страны практически выпал из чемпионской гонки, отстав от «Наполи» уже на десять очков. В Лиге чемпионов положение туринцев не лучше, а из-за проигрыша «Маккаби» в гостевом матче (0:2), клуб максимально усложнил задачу по выходу в плей-офф, ведь за два тура до конца он уступает «ПСЖ» и «Бенфике» пять очков, с которыми и сыграет в следующих турах. Что повлияло на «Ювентус», и почему он перестал быть топ-клубом?

Кризис подкрался к «Ювентусу» не сейчас, а еще пару сезонов назад, поэтому текущие результаты не должны удивлять. В последний раз «Ювентус» проводил более или менее удачный сезон в 2019/2020 годах, когда клуб в девятый раз подряд выиграл скудетто, и нужно понимать, что это была совершенно другая команда. Даже если банально сравнить составы образца сезонов 2019/2020 и 2022/2023, то в списках встретятся не так много фамилий, которые остались верны клубу. Например, в последнем чемпионском сезоне были следующие звезды, которых больше нет в обойме: Джорджио Кьеллини, Эмре Джан, Миралем Пьянич, Блез Матюиди, Сами Хедира, Пауло Дибала, Дуглас Коста, Марио Манджукич, Гонсало Игуаин, Криштиану Роналду. Конечно, в текущем составе «Юве» тоже имеются несколько топ-игроков, как например Анхель Ди Мария, Душан Влахович и некоторые другие, но их меньше как количественно, так и качественно.

У всех вышеперечисленных игроков, которых уже нет в клубе, также есть другая общая черта, которой не хватает нынешнему составу, а называется она «лидерство». Один только Роналду мог сверх на голову перевернуть исход встречи, и то же самое касается каждого из них. Три года назад состав «бьянконери» являлся невероятно зрелым, сыгранным и готовым для борьбы за все трофеи, сейчас - нет.

В сформировавшейся ситуации с составом виновато руководство клуба, но нельзя не забывать и про Массимилиано Аллегри, который причастен к этому не меньше. Его первое пришествие в «Ювентус» в качестве главного тренера было успешным и даже рекордным, ведь при нём команда выигрывала в 70% сыгранных матчах, что не удавалось ни одному тренеру до этого. За пять лет у руля клуба Аллегри завоевал 11 трофеев, а в 2019 году история должна была завершиться, но босс клуба Андреа Аньелли перевернул страницу и вновь пригласил экс-тренера, от чего Массимилиано не смог отказаться. А зря.

Посчитав четвёртое место в Серии А «Ювентуса» Андреа Пирло провальным, руководство заменило его на Аллегри, но результаты от этого не изменились. Массимилиано, как и его предшественник, вновь занял это же место сезон спустя, что можно было бы назвать нормальным событием для любого перестраивающегося клуба, если бы не одно «но».

За полтора года в «Ювентусе» Аллегри не привнес ничего нового, и команда просто продолжает деградировать, не показывая вообще ничего на поле. Даже если восстановятся давно травмированные Поль Погба и Федерико Кьеза, вряд ли ситуация сильно изменится. Каждая игра «Юве» - это уныние, беспомощность и отсутствие идей в атаке.

Руководство «бьянконери» продолжает настаивать на полной поддержке главного тренера, но как сообщает «La Gazzetta dello Sport», дело не в любви и вере к Аллегри, а в компенсации, которую должен будет выплатить «Юве» в случае его увольнения, равная 21 млн евро.

Самоуверенность, отсутствие стратегии развития, потери ключевых игроков и глупые решения превращают «Ювентус» в обычный клуб без приставки «топ», который, возможно, не попадет даже в ЛЧ по итогам сезона.

источник: «Советский спорт»
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