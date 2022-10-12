«Зиберт – эталон современного судейства» Арбитр ФИФА Сергей Хусаинов – о спорных эпизодах матчей ЛЧ

Арбитр ФИФА Сергей Хусаинов разобрал спорные моменты.

«Копенгаген» - «Манчестер Сити». Отмененный гол Родри.

Что было. На 13-й минуте – атака «Манчестер Сити». На линии штрафной Марез борется с двумя игроками хозяев. Мяч в воздухе, он опускается на руку Мареза, который даже не видит мяча. Отскакивает к Альваресу, тот отбрасывает мяч под удар Родри. После хлесткого удара испанца мяч влетает в сетку ворот «Копенгагена».

Португальский арбитр Карлос Диас начале показывает на центр, но потом помощники призывают его посмотреть ВАР. После долгого просмотра гол отменен из-за игры рукой у Мареза.

Сергей Хусаинов. Есть четкая трактовка – игра рукой или попадание мяча в руку. Это явное попадание мяча в руку.

У меня вопрос: а если б такой эпизод случился в штрафной с защитником соперника, судья назначил бы пенальти? В советские времена арбитры шутили так: только за большие советские деньги.

- Почему арбитр и его ассистенты на ВАРе так долго смотрели и не нашли правильного решения?

- Да они в футбол не играли. Я неоднократно бывал в свое время на семинарах УЕФА и ФИФА. Как-то мы предложили двусторонку побегать. С трудом набрали шесть человек из тридцати. Никто из европейских судей в футбол никогда не играл – стоматологи продавцы, клерки. Судейство для них – дополнительный заработок.

- Комментатор говорил, что если б сразу от руки Мареза мяч отскочил под удар Родри – тогда нарушение. А был в промежутке еще один эпизод с пасом Альвареса, поэтому все чисто.

- Нет такой трактовки в правилах. Комментатор тоже не играл в футбол. Есть четкая трактовка: игра рукой или попадание мяча в руку. В данном случае было попадание мяча в руку. Значит, гол отменен неправильно.

«Милан» - «Челси». Пенальти на 21-й минуте.

Что было. Маунт врывается в штрафную, его преследует Томори. Англичанин немного впереди в борьбе за мяч. Томори кладет Маунту руку на плечо, отпускает. Потом кладет вторую – отпускает. В результате Маунт в падении наносит неакцентированный удар в сторону ворот.

Немецкий арбитр Зиберт без промедления указывает на точку и удаляет Томори.

Сергей Хусаинов. Арбитр Зиберт – эталон современного судейства. Он трактует эпизод исключительно по правилам. Безо всяких рассуждений – мол, Томори же не сильно мешал, крови не было. Исключительно квалифицированный арбитр.

А трактовать этот эпизод следует так. Со стороны защитника «Милана» было умышленное, преднамеренное нефутбольное действие с задержкой соперника руками. Что лишило возможности соперника нанести удар.

Вне штрафной площадки такое наказывается штрафным ударом и желтой карточкой. В штрафной площади наказание усиливается: штрафной удар превращается в пенальти, желтая карточка – в красную.

Рискну предположить, что Зиберт не будет полностью принят судейской диаспорой. Ведь он судил итальянский клуб, а европейскими судьями руководят итальянцы – Коллина, Розетти.