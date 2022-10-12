Бомба, стоимостью 400 млн, или как Мбаппе изнутри взорвал «ПСЖ»

МЕЧТА ШЕЙХОВ ОПЯТЬ ПОД УГРОЗОЙ

«ПСЖ» вчера на «Парк де Пренс» провел очередной невыразительный матч. Да, не было Месси, но состав у парижан – на зависть. При всем уважении к «Бенфике», «ПСЖ» чемпиона Португалии должен обыгрывать.

Но ничья - 1:1, как и неделей раньше в Лиссабоне. Однако парижане почти наверняка выйдут в плей-офф. От неприятностей в группе их спас «Ювентус», который просто проваливает сезон.

«ПСЖ» уже обыграл дома «Юве», а вчера «старая сеньора» проиграла в Хайфе «Маккаби» - 0:2. И теперь отстает от «ПСЖ» и «Бенфики» на 5 очков. Впереди у итальянского клуба матчи именно с этими соперниками.

В 2011 году миллиардеры из Катара купили «ПСЖ». Во Франции клуб быстро стал доминировать. Но далеко не только о победе в Лиге 1 мечтают хозяева, не для этого они скупали мегазвезд - Месси, Неймара, Доннарумму, не отпустили в «Реал» Мбаппе. Их вожделенная цель – Лига чемпионов.

ЕСТЬ ЖЕЛАЮЩИЕ КУПИТЬ МБАППЕ?

Но с такой игрой тяжело будет конкурировать с «Баварией» или «Манчестер Сити». Причины – в микроклимате. Внутри команды давно не все гладко, это уже выплыло на поверхность.

Началось все с непродажи Мбаппе в «Реал» летом. Килиан явно хотел в Мадрид после обиднейшего вылета из Лиги чемпионов. Очередного вылета, это важно подчеркнуть.

В результате, самый звездный форвард мира (правда, дебют Холанда в «Ман Сити» оставляет вопрос, кто же теперь самый звездный нападающий) переподписал контракт с парижанами до 2025 года. «Реал» обиделся не на шутку, а Мбаппе стал самым высокооплачиваемым футболистом в мире. Его зарплата составила 100 млн евро в год (57 млн после вычета налогов, во Франции они большие), плюс он получил подписной бонус в размере 300 млн евро.

А летом уплыло в прессу, что, видимо, перед подписанием договора Мбаппе поставил руководству несколько условий. Например, продать Неймара. Мол, бразилец спустя рукава относится к тренировкам, не поддерживает себя в должной форме. Пишут, что Килиан вроде бы еще требовал купить Левандовски на место Неймара.

Понятно, что все это Неймар прочел. Правда это или нет, но отношения двух мегазвезд испортились. Все это не может не отразиться на климате в раздевалке. Другая звезда - Месси - явно на стороне Неймара в этом конфликте. Они много лет дружат. В общем, руководству остается только хвататься за голову в такой ситуации.

Однако история с Неймаром еще цветочки. Некоторые СМИ сообщили, что Мбаппе обвинил «ПСЖ» в предательстве и хочет расстаться с командой в зимнее трансферное окно. Уверен, никакую Лигу чемпионов «ПСЖ» в этом году не выиграет. Не до Лиги - быть бы живу, перефразирую известную поговорку.

И вот еще одна утечка. «ПСЖ» готов рассмотреть возможность продажи Килиана Мбаппе. Парижский клуб просит

400 миллионов евро за 23-летнего футболиста. При этом отмечается, что интерес к Килиану начали проявлять некоторые клубы уже через несколько недель после того, как нападающий продлил своё соглашение с «ПСЖ».

Как говорится, следим за развитием событий. И, кстати, вчера единственный гол в ворота «Бенфики» забил Мбаппе.