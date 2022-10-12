Спустя 67 лет! Соболев — в одном голе от суперрекорда «Спартака» 1955 года

Наши друзья и партнеры из издания «Плеймейкер» обратили внимание на целый ряд любопытных статистических показателей.

1 мяч пропустила «Барселона» за первые восемь туров примеры: ноль на этом отрезке в истории было только у той же «Барсы» в сезоне-2014/15.

5 голов после 5 ударов в створ забил «Спартак» в матче с «Крыльями Советов».

6 матчей подряд забивает Александр Соболев: в истории «Спартака» такое предыдущий раз случалось в 1999 году, а в семи играх кряду отличался только Николай Паршин в 1955-м.

8,9 секунды прошло с начала матча «Ростов» — «Краснодар», когда Олакунде Олусегун поразил ворота хозяев, забив самый быстрый гол в истории РПЛ. Ранее на девятой секунде также отличался нападающий «Шинника» Алексей Бычков в матче 1999 года против «Ротора».

10 очков в 8 турах набрал «Ливерпуль»: это худший старт команды в АПЛ за 10 лет.

17 мячей в РПЛ-2022/23 забил спартаковский дуэт Квинси Промес — Соболев. В пяти топ-лигах лучше показатель только у Неймара и Килиана Мбаппе (20 голов на двоих, «ПСЖ»), а также Эрлинга Холанда и Фила Фодена (27, «Ман Сити»).

28-й раз за карьеру Серхио Рамос был удален с поля: защитник «ПСЖ» получил две желтые карточки за минуту в матче Лиги 1 против «Реймса» (0:0).

36 лет и 205 дней было Эдину Джеко в день матча с «Сассуоло», в котором босниец стал самым возрастным автором дубля в истории «Интера».

58 секунд потребовалось «Арсеналу» на то, чтобы открыть счет в матче с «Ливерпулем»: гол Габриэла Мартинелли стал самым быстрым для команды в домашних играх АПЛ с 2011 года.

90 побед во главе «Реала» в примере одержал Карло Анчелотти: больше было только у Зинедина Зидана (124) и Мигеля Муньоса (257).

100-ю победу в РПЛ отпраздновал Виктор Гончаренко: этот результат сложился из 66 выигрышей с ЦСКА, 13 — с «Кубанью», 10 — с «Краснодаром», 7 — с «Уфой» и 4 — с «Уралом».

188 голов в Серии А забил форвард «Лацио» Чиро Иммобиле: итальянец теперь делит девятую строчку в списке лучших бомбардиров чемпионата с Алессандро Дель Пьеро, Альберто Джилардино и Джузеппе Синьори.

700-й гол в клубной карьере забил Криштиану Роналду: 450 пришлись на «Реал», 144 — на «МЮ», 100 — на «Ювентус», 4 — на «Спортинг». Любимые турниры португальца: примера (311 голов), Лига чемпионов (141) и АПЛ (103).