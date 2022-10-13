Час Х для Черчесова - «Ференцварошу» необходимо сегодня побеждать «Црвену Звезду»

«ЗВЕЗДА» ПОЧУВСТВОВАЛА ВКУС ПОБЕДЫ

Почему только победа? Положение в группе Н следующее: «Ференцварош» и «Монако» по 6 очков, «Трабзонспор» и «Црвена звезда» - по 3.

Да, есть в запасе два матча, но один дома с «Монако», который сейчас выглядит очень прилично. И даже в Будапеште очки с таким соперником набрать будет непросто. И игра на выезде в Трабзоне, там никто цветами встречать точно не будет. Поэтому необходимо себя обезопасить победой, в крайнем случае ничьей. В случае победы 9 очков – почти гарантия выхода в плей-офф.

Но сопернику три очка нужны еще сильнее. «Звезда» обидно вылетела из квалификации Лиги чемпионов в последнем раунде, пропустив гол в свои ворота на последней минуте матча в Белграде с «Маккаби».

«Маккаби», кстати, вчера в Хайфе уверенно обыграл «Ювентус» - 2:0.

Разочарование от вылета ударило по психологическому состоянию футболистов «Звезды». Видимо, как следствие – два поражения в Лиге Европы и полупустые трибуны белградской «Мараканы», он же стадион «Райко Митич».

Но, похоже, «Звезда» приходит в себя. Неделю назад сербы не оставили камня на камне от «Ференцвароша» - 4:1. Очевидно, они почувствовали вкус победы, а выход в плей-офф Лиги Европы тоже отличная цель.

РАВНЫЕ СОПЕРНИКИ

Черчесов после матча в Белграде сказал, что его команда перестала играть после первого пропущенного гола. Забит он был с неочевидного пенальти – мяч попал в предплечье выпрыгнувшего игрока «Ференцвароша» после удара головой серба. Причем защитник находился спиной к эпизоду. Формально – да, игра рукой.

Это случилось на 27-й минуте. Обладатель Кубка России в составе «Ростова» Гелор Канга пробил в девятку. А через семь минут Митрович забил второй гол, и стало ясно, что матч чемпиону Венгрии не спасти. К 60-й минуте счет был уже 4:0.

Прогноз на сегодняшнюю игру делать не берусь. Но счет белградского поединка не отражает реальное соотношение сил. В Белграде с «Ференцварошем» произошел несчастный случай. Силы команд равны, это очевидно. А как завершится матч, узнаем поздно вечером.

P.S. Матч «Ференцварош» - «Црвена звезда» пройдет сегодня на «Гроупама Арене» в Будапеште. Начало в 22.00.