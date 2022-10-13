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Дмитрий Селюк: В Барселоне считают ничью с «Интером» поражением, и все ругают Пике

Вчера «Барселона» сумела вырвать ничью на «Камп Ноу» в матче с «Интером» - 3:3. Однако добытое очко оставляет каталонскому клубу лишь призрачные шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов.
Дмитрий Селюк: В Барселоне считают ничью с «Интером» поражением, и все ругают Пике
13 октября 2022 14:07
автор: Юрий Волохов
автор фото: ФК «Барселона»

Наш постоянный эксперт, футбольный агент Дмитрий Селюк, много лет живущий в Барселоне, рассказал о настроениях в столице Каталонии после вчерашнего матча.

- Какие были настроения в городе были перед игрой – уверенность в победе над «Интером» или боязнь соперника?

- Никакой боязни и неуверенности - вся Каталония всегда ждет только победы от команды, если она играет дома. Здесь так воспитывают с детства. Сейчас «Барса» едет в Мадрид на эль класико, и все говорят, что едет обыгрывать «Реал».

- Что скажете про матч?

- Бускетсу, и особенно Пике, пора на покой. Защита выглядела ужасно, опорная зона выглядела ужасно. Временами казалось, что играет команда ветеранов.

Хави? Он вне подозрений, он – легенда, свой, у Хави - карт-бланш.

- Какие сегодня настроения?

- Вся Каталония, начиная от школьников первых классов до пенсионеров, играющих в шахматы на лавочках в парках, обсуждает вчерашний матч.

Я с утра поехал играть в сквош, там все разговоры, что это ничья равносильна поражению. Разочарование очень большое: играли плохо, защита никакая. И все ругают Пике – пора ему на покой.

Всем очевидно, что из Лиги чемпионов команда вылетела, и теперь надеются на победу в Лиге Европы.

Если подытожить, ничья для «Барселоны» равнозначна поражению как со спортивной, так и с финансовой точек зрения. За счет выхода в плей-офф клуб планировал немного поправить свое незавидное финансовое положение. А со спортивной – шансы на выход из группы совсем призрачные. Теперь «Барселоне» нужно не только обыгрывать «Баварию» и «Викторию», но и надеяться, что «Интер» проиграет не только «Баварии», но и не выиграет дома у «Виктории». Но это нереальный вариант.

источник: «Советский спорт»
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Дмитрий Селюк: В Барселоне считают ничью с «Интером» поражением, и все ругают Пике
Дмитрий Селюк: В Барселоне считают ничью с «Интером» поражением, и все ругают Пике
Вчера «Барселона» сумела вырвать ничью на «Камп Ноу» в матче с «Интером» - 3:3. Однако добытое очко оставляет каталонскому клубу лишь призрачные шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов.
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