Дмитрий Селюк: В Барселоне считают ничью с «Интером» поражением, и все ругают Пике

Наш постоянный эксперт, футбольный агент Дмитрий Селюк, много лет живущий в Барселоне, рассказал о настроениях в столице Каталонии после вчерашнего матча.

- Какие были настроения в городе были перед игрой – уверенность в победе над «Интером» или боязнь соперника?

- Никакой боязни и неуверенности - вся Каталония всегда ждет только победы от команды, если она играет дома. Здесь так воспитывают с детства. Сейчас «Барса» едет в Мадрид на эль класико, и все говорят, что едет обыгрывать «Реал».

- Что скажете про матч?

- Бускетсу, и особенно Пике, пора на покой. Защита выглядела ужасно, опорная зона выглядела ужасно. Временами казалось, что играет команда ветеранов.

Хави? Он вне подозрений, он – легенда, свой, у Хави - карт-бланш.

- Какие сегодня настроения?

- Вся Каталония, начиная от школьников первых классов до пенсионеров, играющих в шахматы на лавочках в парках, обсуждает вчерашний матч.

Я с утра поехал играть в сквош, там все разговоры, что это ничья равносильна поражению. Разочарование очень большое: играли плохо, защита никакая. И все ругают Пике – пора ему на покой.

Всем очевидно, что из Лиги чемпионов команда вылетела, и теперь надеются на победу в Лиге Европы.

Если подытожить, ничья для «Барселоны» равнозначна поражению как со спортивной, так и с финансовой точек зрения. За счет выхода в плей-офф клуб планировал немного поправить свое незавидное финансовое положение. А со спортивной – шансы на выход из группы совсем призрачные. Теперь «Барселоне» нужно не только обыгрывать «Баварию» и «Викторию», но и надеяться, что «Интер» проиграет не только «Баварии», но и не выиграет дома у «Виктории». Но это нереальный вариант.