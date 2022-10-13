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Три интриги 4-го тура Лиги Европы и Лиги конференций, на которые стоит сегодня обратить внимание

Близость «Карабаха» к сотворению истории, повторение чуда от игроков из Косова и проверка на прочность для Черчесова.
Три интриги 4-го тура Лиги Европы и Лиги конференций, на которые стоит сегодня обратить внимание
13 октября 2022 15:29
автор: Никита Шмытов
автор фото: ФК «Карабах»

Сможет ли «Карабах» повторить успех?

В третьем туре группового этапа Лиги Европы «Карабах» не оставил шансов в гостевом матче против «Олимпиакоса», разгромив местную команду на глазах 22-тысячной публики со счетом 3:0. Это как никогда приблизило азербайджанский клуб к первому в истории плей-офф Лиги Европы, но для этого нужно сделать еще один немаловажный шаг, который не так прост, как может казаться.

«Карабаху» вновь нужно обыграть «Олимпиакос», но на этот раз у себя дома, и необязательно с крупным счетом. Греки приедут озлобленными, и даже не из-за прошлого стыдного матча, а из-за ситуации в турнирной таблице, ведь за три тура они не набрали ни одного балла. Если они еще хотят побороться за плей-офф, то нужно начинать именно с победы против «Карабаха», иначе будет слишком поздно.

Первый матч: везение или уровень?

В предыдущем туре Лиги конференций футбольный клуб «Балкани» сенсационно одержал первую победу за всю историю футбола Косово в еврокубках, а потерпевшим оказался «Сивасспор». Победа была добыта лишь на 94-й минуте, благодаря четвертому забитому голу, из-за чего ее, хоть и отчасти, но можно назвать везением.

Теперь турки отправятся в гости, чтобы доказать, что результат первого матча был случайностью. Особую изюминку в этот матч добавляет ситуация в турнирной таблице, где все четыре команды набрали по четыре очка.

Реабилитируется ли Черчесов?

Станислав Черчесов со своим «Ференцварошем» в третьем туре группового этапа Лиги Европы поехал в Белград к «Црвене Звезде» в ранга лидера группы, но получила смачную пощечину в виде 1:4, из-за чего выход в плей-офф уже не так очевиден, как было ранее.

«Ференцварош» перед ответным матчем продолжает удерживать первую позицию, но «Црвена Звезда» вновь едет исключительно за тремя очками, а в качестве аргумента берёт собой результаты гостевых матчах этого сезона, в которых она проиграла лишь

однажды за весь сезон. Хотя в противовес этому идет статистика домашних матчей «Ференцвароша», согласно которой чемпион Венгрии одержал шесть побед в шести матчах с общей разницей голов 16:3.

Экс-тренеру сборной России нужно побеждать, иначе судьба за место в плей-офф решится только в матчах с «Монако» и «Трабзонспором», чего наверняка не хотелось бы Черчесову.

источник: «Советский спорт»
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