Серебряный ЛевФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Рекорд Лиги чемпионов от Салаха, бельгийский клуб в плей-офф и чудовищное невезение «Барселоны»

Три важных эпизода второго дня ЛЧ четвертого тура, которые вы могли пропустить.
Рекорд Лиги чемпионов от Салаха, бельгийский клуб в плей-офф и чудовищное невезение «Барселоны»
13 октября 2022 15:33
автор: Никита Шмытов
автор фото: ФК «Ливерпуль»

Чудо от Мохамеда Салаха

«Ливерпуль» на выходных проиграл важнейшую игру против «Арсенала» (2:3) в АПЛ, а уже в среду его ждал не менее ответственный матч, но уже в Лиге чемпионов. За два часа до этого «Наполи» разгромил «Аякс» (4:2), благодаря чему забронировал за собой место в плей-офф, поэтому «мерсисайдцам» во что бы то ни стало нужно было побеждать «Рейнджерс» в гостях, чтобы еще крепче застолбить за собой вторую строчку.

Увы, но для «Ливерпуля» матч начался как обычно - он пропустил. Через семь минут Роберто Фирмино сравнял счет, но на большее в первом тайме команды оказались не способны. Зато во втором тайме «красные» сотворили нечто такое, что сложно описать.

Юрген Клопп настолько мощно настроил коллектив в раздевалке, что они вышли и показали свой лучший футбол, за который так полюбили «Ливерпуль» за последние годы. Гости забили шесть безответных мячей, а главным творцом разгрома стал Мохамед Салах, которому хватило 15 минут после выхода на замену, чтобы отметиться хет-триком. Если же брать отсчет с первого гола, то всего на три забитых мяча ему хватило шесть минут, что отныне является рекордом в истории Лиги чемпионов.

«Брюгге» - в плей-офф!

Из квартета «Байера», «Атлетико», «Порту» и «Брюгге» очевидным андердогом выступал менее опытный и статусный последний клуб, но именно он первым обеспечил себе выход в следующую стадию Лиги чемпионов.

В четвертом туре «Атлетико» задавил «Брюгге» в домашних стенах, создав 2,51 голевых момента против 0,61 гостей, но бельгийцы так и не пропустили гол, отстояв столь необходимые 0:0. Теперь, за два тура до конца группового этапа, «Брюгге» гарантировал первый в истории клуба выход в плей-офф, и - что еще более удивительно - команда за четыре тура не пропустила ни одного гола. Браво!

Невезение «Барселоны»

Для «Барселоны» четвертый матч стал едва ли не самым важным в сезоне: в нем должна была определиться дальнейшая судьба клуба в еврокубках. Для комфорта «сине-гранатовые» были обязаны обыгрывать «Интер», что получилось у них в первом тайме (1:0), но во втором тайме игра хозяев быстро развалилась, и уже «Интер» забил два быстрых гола. И все-таки голевая перестрелка привела клубы к феерическим 3:3, которые, конечно же, более выгодны итальянскому клубу. Теперь «Барселоне» обязательно нужно побеждать как чешскую «Викторию», так и «Баварию», а также надеяться, что «Интер» не наберет шесть очков в двух турах. Если эта комбинация не сойдется, то Хави пролетит мимо плей-офф.

Важно отметить, что «Барселоне» тотально не везет. По сумме двух матчей против «Интера» каталонцы создали больше голевых моментов, но в итоге набрали одно единственное очко. Нельзя утверждать, что «если бы не невезение, то «Барса» бы опередила всех в группе», но факт остается фактом: третье место и отставание от второго места на три очка – это, конечно, не есть справедливый результат.

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Рекорд Лиги чемпионов от Салаха, бельгийский клуб в плей-офф и чудовищное невезение «Барселоны»
Рекорд Лиги чемпионов от Салаха, бельгийский клуб в плей-офф и чудовищное невезение «Барселоны»
Три важных эпизода второго дня ЛЧ четвертого тура, которые вы могли пропустить.
13.10.2022 15:33
Футбол
автор: Никита Шмытов
Три интриги 4-го тура Лиги Европы и Лиги конференций, на которые стоит сегодня обратить внимание
Три интриги 4-го тура Лиги Европы и Лиги конференций, на которые стоит сегодня обратить внимание
Близость «Карабаха» к сотворению истории, повторение чуда от игроков из Косова и проверка на прочность для Черчесова.
13.10.2022 15:29
Футбол
автор: Никита Шмытов
Дмитрий Селюк: В Барселоне считают ничью с «Интером» поражением, и все ругают Пике
Дмитрий Селюк: В Барселоне считают ничью с «Интером» поражением, и все ругают Пике
Вчера «Барселона» сумела вырвать ничью на «Камп Ноу» в матче с «Интером» - 3:3. Однако добытое очко оставляет каталонскому клубу лишь призрачные шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов.
13.10.2022 14:07
Футбол
автор: Юрий Волохов
Час Х для Черчесова - «Ференцварошу» необходимо сегодня побеждать «Црвену Звезду»
Час Х для Черчесова - «Ференцварошу» необходимо сегодня побеждать «Црвену Звезду»
Сегодня в Будапеште «Ференцварош» принимает «Црвену звезду» в матче Лиги Европы. В Белграде, напомним, «фради» крупно проиграли со счетом 1:4. Сегодня команде Станислава Черчесова обязательно нужно брать три очка.
13.10.2022 13:14
Футбол
автор: Юрий Волохов
О протекционистах и обидах. Опять нелепые наезды на иностранных тренеров в русском футболе
О протекционистах и обидах. Опять нелепые наезды на иностранных тренеров в русском футболе
Главный редактор «Советского спорта» реагирует на очередной поток демагогии по поводу якобы «засилья иностранных специалистов» в РПЛ.
12.10.2022 18:19
Футбол
автор: Николай Яременко
Спустя 67 лет! Соболев — в одном голе от суперрекорда «Спартака» 1955 года
Спустя 67 лет! Соболев — в одном голе от суперрекорда «Спартака» 1955 года
Статистические итоги очередных туров национальных чемпионатов побудили обратить внимание на главные цифры футбольного уик-энда.
12.10.2022 17:16
Футбол
Бомба, стоимостью 400 млн, или как Мбаппе изнутри взорвал «ПСЖ»
Бомба, стоимостью 400 млн, или как Мбаппе изнутри взорвал «ПСЖ»
«ПСЖ» вчера в Париже вновь сыграл вничью с «Бенфикой» в матче Лиги чемпионов – 1:1. А ведь хозяева французского клуба суперклуба уже 10 лет мечтают о победе в турнире. Одна из причин невнятного вступления парижан – их главная звезда Килиан Мбаппе.
12.10.2022 16:49
Футбол
автор: Юрий Волохов
«Зиберт – эталон современного судейства» Арбитр ФИФА Сергей Хусаинов – о спорных эпизодах матчей ЛЧ
«Зиберт – эталон современного судейства» Арбитр ФИФА Сергей Хусаинов – о спорных эпизодах матчей ЛЧ
Вчера состоялось несколько матчей Лиги чемпионов. В двух из них случились спорные эпизоды. Сегодня на различных ресурсах возникло много споров по поводу судейства этих встреч.
12.10.2022 13:53
Футбол
автор: Юрий Волохов
Что случилось с «Ювентусом»?
Что случилось с «Ювентусом»?
Поражение «Маккаби», отсутствие побед в Серии А, ужасная игра. Что произошло с «Юве», и почему он перестал быть одним из лучших клубов мира?
12.10.2022 10:40
Футбол
автор: Никита Шмытов
Без Джеррарда. Три очевидных варианта для замены Юргена Клоппа в «Ливерпуле»
Без Джеррарда. Три очевидных варианта для замены Юргена Клоппа в «Ливерпуле»
Две победы в восьми матчах АПЛ - веский повод для отставки.
12.10.2022 10:30
Футбол
автор: Никита Шмытов
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика