Рекорд Лиги чемпионов от Салаха, бельгийский клуб в плей-офф и чудовищное невезение «Барселоны»

Чудо от Мохамеда Салаха

«Ливерпуль» на выходных проиграл важнейшую игру против «Арсенала» (2:3) в АПЛ, а уже в среду его ждал не менее ответственный матч, но уже в Лиге чемпионов. За два часа до этого «Наполи» разгромил «Аякс» (4:2), благодаря чему забронировал за собой место в плей-офф, поэтому «мерсисайдцам» во что бы то ни стало нужно было побеждать «Рейнджерс» в гостях, чтобы еще крепче застолбить за собой вторую строчку.

Увы, но для «Ливерпуля» матч начался как обычно - он пропустил. Через семь минут Роберто Фирмино сравнял счет, но на большее в первом тайме команды оказались не способны. Зато во втором тайме «красные» сотворили нечто такое, что сложно описать.

Юрген Клопп настолько мощно настроил коллектив в раздевалке, что они вышли и показали свой лучший футбол, за который так полюбили «Ливерпуль» за последние годы. Гости забили шесть безответных мячей, а главным творцом разгрома стал Мохамед Салах, которому хватило 15 минут после выхода на замену, чтобы отметиться хет-триком. Если же брать отсчет с первого гола, то всего на три забитых мяча ему хватило шесть минут, что отныне является рекордом в истории Лиги чемпионов.

«Брюгге» - в плей-офф!

Из квартета «Байера», «Атлетико», «Порту» и «Брюгге» очевидным андердогом выступал менее опытный и статусный последний клуб, но именно он первым обеспечил себе выход в следующую стадию Лиги чемпионов.

В четвертом туре «Атлетико» задавил «Брюгге» в домашних стенах, создав 2,51 голевых момента против 0,61 гостей, но бельгийцы так и не пропустили гол, отстояв столь необходимые 0:0. Теперь, за два тура до конца группового этапа, «Брюгге» гарантировал первый в истории клуба выход в плей-офф, и - что еще более удивительно - команда за четыре тура не пропустила ни одного гола. Браво!

Невезение «Барселоны»

Для «Барселоны» четвертый матч стал едва ли не самым важным в сезоне: в нем должна была определиться дальнейшая судьба клуба в еврокубках. Для комфорта «сине-гранатовые» были обязаны обыгрывать «Интер», что получилось у них в первом тайме (1:0), но во втором тайме игра хозяев быстро развалилась, и уже «Интер» забил два быстрых гола. И все-таки голевая перестрелка привела клубы к феерическим 3:3, которые, конечно же, более выгодны итальянскому клубу. Теперь «Барселоне» обязательно нужно побеждать как чешскую «Викторию», так и «Баварию», а также надеяться, что «Интер» не наберет шесть очков в двух турах. Если эта комбинация не сойдется, то Хави пролетит мимо плей-офф.

Важно отметить, что «Барселоне» тотально не везет. По сумме двух матчей против «Интера» каталонцы создали больше голевых моментов, но в итоге набрали одно единственное очко. Нельзя утверждать, что «если бы не невезение, то «Барса» бы опередила всех в группе», но факт остается фактом: третье место и отставание от второго места на три очка – это, конечно, не есть справедливый результат.