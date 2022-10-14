Дядя Федор-99

В субботу «Динамо» играет в Петровском парке с «Оренбургом», но этот матч выбивается из разряда проходных для болельщиков. В дерби с ЦСКА 99-й гол в РПЛ забил Федор Смолов, так что вероятен юбилейный гол форварда. Хотя «Оренбург» и опережает довольно неожиданно «Динамо» в турнирной таблице, по пропущенным мячам он аутсайдер – 28 раз вратари команды вытаскивали мяч из сетки ворот. Правда, в том числе - восемь раз в специфической игре с «Зенитом».

В символическом Клубе Олега Веретенникова нападающий «Динамо» уже давно, на его счету 140 голов, в том числе 16 за сборную, куда его уже не вызывают. Впрочем, для 32-летнего нападающего, с хоть и со сложной карьерой, эту потерю нельзя назвать невосполнимой - вряд ли он найдет мотивацию проявлять себя в игре с очередной сборной Киргизии. Форвард сосредоточен на «Динамо», с которым он выиграл бронзу 2008 и 2022 года. Таких игроков двое – он и Антон Шунин. Правда, голкипер бело-голубых все эти годы провел в одной команде, а дядю Федора жизнь помотала.

Его дебютный матч за «Динамо» - 28 апреля 2006 года против «Луча-Энергии». На тот момент он был самым молодым дебютантом «Динамо» в чемпионатах России - 17 лет 2 месяцев и 19 дней. 27 сентября 2008 года в поединке против «Крыльев Советов» забил свой первый гол за «Динамо» в чемпионате России.

И как-то он шел вместе с Александром Кокориным, болельщики называли их буквально через запятую. Поэтому, когда у Кокорина были проблемы, так сказать, с режимом, многие думали, что Смолов такой же. Но нет – он всё-таки больше увлекался футболом, чем проведением досуга, поэтому фигурантом знаменитого на всю страну «Мамаева кокорища» не стал.

Хотя проблемы с мотивацией были, не избежал он и соблазнов столичной жизни. Но он умел где-то в нужный момент остановиться и просто уехать. Сначала в «Фейеноорд», потом в «Анжи» и «Урал», отличный отрезок карьеры провел в «Краснодаре», и только после этого он вернулся в столицу в «Локомотив», откуда еще и съездил в аренду в «Сельту». То есть из провинции к московским соблазнам он вернулся уже взрослым мужчиной, который не попадал в светскую хронику. Один раз попал в криминальную, когда в 2018 году в Краснодаре спровоцировал ДТП и уехал с места происшествия, но все обошлось, и наказанием стало годичное лишение прав.

И если в России он покорил и столицу, и провинцию, то в зарубежных чемпионатах у него не пошло. Хотя, наверное, он мог где-нибудь проводить время так, как его бывший партнер по «Динамо» Александр Кокорин в «Фиорентине», но Федор слишком любит футбол.

Где-то, наверное, ему помогли отношения с Викторией Лопырёвой, которая старше футболиста на семь лет. Но в целом Смолов из тех людей, которые не пускают публику в личную жизнь, и мы о ней знаем только, что называется, в общих чертах. Несмотря на то, что желтая пресса о ней все равно узнает, специфическое внимание публики не отвлекает его от футбола. Наверное, поэтому после того, как стало известно о его отношениях с внучкой Бориса Ельцина Марией Юмашевой, он практически перестал давать большие интервью. Однако его ни в коем случае нельзя назвать закрытым человеком. Он общается с болельщиками без посредников, никогда не отказывая в фото или автографе. После проигранного «Спартаку» финала Кубка России Смолов стал единственным игроком бело-голубых, кто подошёл к фанатской трибуне, бросил майку и на понятном всем русском языке извинился перед зрителями.

Говорят, что самым тяжёлым моментом для Федора стала та самая «паненка» в четвертьфинале домашнего чемпионата мира против Хорватии. Тогда футболист долго сидел в центре поля. Так получилось, что я сидел на трибуне практически напротив него и примерно с таким же видом. Рядом сидели такие же болельщики Аргентины. Будто тогда все мы и не забили вместе с дядей Федором пенальти. В тот момент я подумал о том, что если он не сломается, то станет сильнее.

Не знаю, чем руководствовался Сандро Шварц, когда забирал его из «Локомотива» в «Динамо», но немец очень хотел именно этого игрока. Хотя до конца прошлого сезона в свои схемы он его так и не встроил. Возможно, не успел, возможно, он просто брал лидера и пример для Захаряна с Тюкавиным, которым Смолов мог рассказать и показать, как не стать Кокориным. Говорят, что Тюкавин как раз всегда рядом с Федором и буквально впитывает все, как губка, и в плане игры, и в плане раздевалки. Несмотря на то, что Смолов более мягкий, чем какой-нибудь Сергей Овчинников или даже Георгий Джикия, более спокойный и рассудительный, поэтому не может, так сказать, напихать, поучиться у него есть чему. В том числе и тому, как строить карьеру, для молодого футболиста это бесценно.

Да и поговорить со Смоловым есть о чем, жаль все-таки, что он не дает интервью, видимо, не доверяет современным журналистам. В какой-то мере это и правильно, вряд ли бы они стали говорить с Федором Михайловичем о литературе. Хотя можно поговорить о его любимом «Идиоте». Можно еще обсудить Фицджеральда и Стейнбека, прочитанных на языке оригинала, но для этого сложно найти подходящих журналистов.

Надеюсь, что когда-нибудь «Динамо» организует для болельщиков литературный вечер с участием Смолова и Фомина, чтобы опровергнуть анекдот про третьего сына футболиста. Но сначала пусть дядя Федор все-таки забьет сотый гол и войдет в историю отечественного спорта.