Сказка вратаря «Омонии». Он едва не принес кипрскому клубу великую ничью

«Манчестер Юнайтед» в третьем туре группового этапа Лиги Европы еле-еле в гостях одолел кипрскую «Омонию» со счётом 3:2, хотя даже в местном чемпионате эта команда располагается только на девятой строчке. Неубедительная победа спровоцировала массу критики в адрес как Тен Хага, так и всей команды, поэтому от них ожидали исправления в ответном матче на «Олд Траффорд».

Вопреки давлению и ожидаемому разгрому, «Манчестер Юнайтед» на домашнем стадионе выиграл всего со счётом 1:0, да и то, победный гол забил только вышедший на 81-й минуте опорный полузащитник Скотт Мактоминей. Минимальная победа с первого взгляда может указать на несостоятельность «МЮ» против «какого-то там» кипрского клуба, но если окунуться в детали, то мнение изменится.

«Манчестер Юнайтед» создал 4,05 голевых момента, и один только Маркус Рэшфорд имел столько возможностей, что мог бы записать на свой счёт хет-трик, но ему и товарищам постоянно мешала слабая реализация. Где-то они сами били мимо практически пустых ворот, но в большинстве случаев киприотов спасал голкипер Фрэнсис Узохо. Всего один пропущенный мяч - это его заслуга. Чтобы понять объем работы, достаточно взглянуть на статистику, которая показывает, что по его воротам «манкунианцы» пробили 34 удара, 13 из которых пришлись в створ. Против «Омонии» использовали всё: дальние удары, комбинации внутри штрафной, навесы, но ничто из этого, включая удар Криштиану Роналду с пары метров, не помогло взломать заколдованные ворота Узохо. Магия закончилась только на 93-й минуте, когда нигериец уже не смог вытащить удар из убойной позиции из-под двух защитников.

После матча Узохо признался, что с детства болеет за «Манчестер Юнайтед» и попадание на «Олд Траффорд» было его мечтой. Что ж, сказка сбылась, и даже один пропущенный гол в самой концовке встречи ничуть не испортил настроение 23-летнему голкиперу, который после окончания матча продолжал улыбаться и сиять, кажется, даже до конца не осознавая, что он сотворил в этот вечер.

Фрэнсис провёл «матч жизни» и если бы он играл всегда так же, как сегодня, то его бы можно было представить в любом топ-клубе мира. Но, к сожалению, у таких историй не всегда есть продолжение. Конкретно против «МЮ» Узохо поймал невероятный кураж, но еще недавно его ненавидели болельщики из Нигерии, которые посчитали именно вратаря главным виновником непопадания сборной на ЧМ-22.

После этого результата «Манчестер Юнайтед» почти гарантировал место в плей-офф, а «Омонии» предстоит побороться лишь за третье место с «Шерифом».