Португальский вундеркинд потопит Симеоне?

Вроде, и Мората, наконец, нашел себя в игре, пришел Витсель, который усилил команду, кроме того «Атлетико» успешно решил задачу с «натурализацией» Гризманна в стане «матрасников» - но все это не дало пока нужного результата. Последняя игра «индейцев»- матч с «Брюгге» - вызывал, конечно, много вопросов к самому бессменному из тренеров Европы - Диего Симеоне. Потерять шанс на первое место в не самой сильной группе и обзавестись перспективной вылететь в ЛЕ - не то, что ожидалось от мадридского клуба. Как и демарш в исполнении главной звезды и надежды «Атлетико Мадрид» Жоау Феликса в конце встречи. Бросить в сердцах манишку на поле, а по завершении матча в который раз демонстративно не поаплодировать болельщикам - у футболиста явные проблемы с психологическим настроем. Юный португальский вундеркинд, как его называли еще два года назад, уже в четвертом из пяти матчей не попадает в основу. Но на этот раз Эль Чоло не решился выпустить его даже на замену. Внутри команды явно что-то нарушилось в плане «химии», но где искать первопричину этого - в тренере или в игроке, никто пока не скажет со стопроцентной уверенностью. Хотя версий происходящего с «Атлетико Мадрид», некогда грозой любой группы Лиги чемпионов, командой, которая дважды доходила до финала этого престижного турнира, достаточно. Основная - внутренний тупик коуча «матрасников». Разговоров о том, что Диего Симеоне исчерпал сам себя - немало, и логика в них есть. Все-таки Эль Чоло у руля «рохибланкос» уже одиннадцать лет. За это время ему многое удалось сказать и доказать как тренеру, но свежая кровь всегда необходима для прогресса. А вот с этим у «Атлетико Мадрид» начались проблемы. Сейчас время атакующего футбола, и «Атлети» по мере сил и возможностей старается ему соответствовать, но определение «старый» футбол по-прежнему частенько звучит применительно к игре «матрасников». Тем не менее президент мадридского «Атлетико» пока полностью поддерживает Симеоне: - Чоло - наш тренер, и, даст бог, он будет тренировать эту команду еще долго, - заверил он журналистов после матча с «Брюгге».

Что касается Жоау Феликса, тут тоже на лицо ментальные проблемы. Португалец перешел в «Атлетико Мадрид» из «Бенфики» в 2019 году за рекордные 127 миллионов евро. Этот трансфер вошел в пятерку самых дорогих в истории футбола, наряду с переходом Неймара, Коутинью и Мбаппе, который, кстати, является кумиром Жоау. Контракт с форвардом подписали на целых семь лет. И «рохибланкос» не зря так охотились за 19-летним футболистом: в 16 лет Феликс стал самым молодым игроком второй португальской лиги, в 17 – самым молодым игроком, забившим гол в сегунде. В 2018 году Жоау дебютировал в основном составе «Бенфики», куда его поставил небезызвестный нам Руй Виттория, и совсем скоро Феликс оказался самым молодым автором хет-трика в истории Лиги Европы во время встречи своей команды с «Айнтрахтом». На тот момент ему исполнилось 19 лет и 5 месяцев. Кроме того, благодаря этому результату, Жоау стал и самым юным португальским футболистом, когда-либо забивавшим в Лиге Европы. Для сравнения, другой заслуженный португальский талант - Криштиану Роналду - оформил свой первый хет-трик в еврокубках только в 27 лет. И вот пошел третий сезон, который Феликс проводит за «Атлетико Мадрид», и начал он его не феерично - практически сразу усевшись на скамейку запасных. Разговоры о том, что у португальца не ладятся отношения с Симеоне, да и со многими игроками - ходят давно. Недаром Жоау с завидной периодичностью порывается покинуть «Атлети» - он планировал уйти прошлой зимой и в это летнее трансферное окно - португальца звали в «Манчестер Юнайтед». Но, по какой-то причине, этого не случилось. Скорее всего, «Атлетико Мадрид» продавать Феликса, даже и со скамейки запасных, меньше, чем 127 миллионов просто не готов. Может этим и объясняется перманентное раздражение португальца на поле - уйти он пока не может и найти контакт с коучем «матрасников» тоже. Более того, Жоау уже не раз намекал, что Симеоне не тот тренер, который способен по-настоящему раскрыть его талант. А вот у наставника мадридского «Атлетико» другое мнение: Феликс просто в принципе не хочет его раскрывать и дело в нем и только в нем. Недаром на вопрос журналистов почему Жоау потерял место в основе Эль Чоло ответил просто:

- Его конкуренты играют лучше, вот и вся причина. Я понимаю это, будучи его тренером. Как результат, игровое время самого дорогого футболиста в истории «Атлети» в последних 4-х матчах выглядит совсем не на сто с лишним миллионов: 9 минут в игре с «Севильей», 16 минут в гостевой с «Брюгге», 17 минут с «Жироной» и ноль минут в последней игре в Лиге чемпионов. Налицо серьезный кризис и, возможно, самый крупный просчет с футболистом для мадридского «Атлетико» за последние годы. Хотя, возможно, это все звенья одной цепи - и невозможность достучаться до Жоау Феликса - это начало конца для Диего Симеоне.