Юрий Нагорных стал председателем Совета директоров «Локомотива»

Об этом говорилось уже давно.

На это намекали.

И вот – это произошло.

Юрий Нагорных, человек, успешно работавший последние годы директором ОАО «РЖД» по коммуникациям, снова возвращается в мир спорта!

Александр Плутник, как уже сообщалось, подал в отставку с поста председателя Совета директоров футбольного клуба «Локомотив». В итоге сегодня Совет избрал председателем Юрия Нагорных.

Тем, кто давно в мире спорта, прекрасно известно это имя. Я не один раз с ним общался лично – и всегда это был честный разговор, с очень добросовестно изложенными аргументами. Попытался тут вспомнить, как давно знакомы. И отматывать пришлось куда-то к рубежу веков, когда ездили с ним в Новогорск, на базу хоккейного «Динамо», разговаривали вместе с динамовским тренером Билялетдиновым (боже, сколько ж воды утекло!).

Глубоко информированный, знающий спорт во всех деталях, с каких-то самых низовых винтиков до максимально заоблачных высот. Я признаюсь, всегда верил, что человек такого масштаба точно будет востребован снова. И очень хорошо, что в руководстве «РЖД» приняли адекватное решение.

Не будет громких заявлений, которые будут вируситься и передаваться из уст в уста. Будет долгая, кропотливая работа. Потому что такой клуб, как «Локомотив» должен заниматься только самые высокие места. Традиции, опыт, мастерство, помноженные на талант руководителя, должны дать результат.