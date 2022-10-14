Серебряный ЛевФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Юрий Нагорных стал председателем Совета директоров «Локомотива»

Столичный клуб объявил о новом руководителе.
Юрий Нагорных стал председателем Совета директоров «Локомотива»
14 октября 2022 13:32
автор: Николай Яременко

Об этом говорилось уже давно.

На это намекали.

И вот – это произошло.

Юрий Нагорных, человек, успешно работавший последние годы директором ОАО «РЖД» по коммуникациям, снова возвращается в мир спорта!

Александр Плутник, как уже сообщалось, подал в отставку с поста председателя Совета директоров футбольного клуба «Локомотив». В итоге сегодня Совет избрал председателем Юрия Нагорных.

Тем, кто давно в мире спорта, прекрасно известно это имя. Я не один раз с ним общался лично – и всегда это был честный разговор, с очень добросовестно изложенными аргументами. Попытался тут вспомнить, как давно знакомы. И отматывать пришлось куда-то к рубежу веков, когда ездили с ним в Новогорск, на базу хоккейного «Динамо», разговаривали вместе с динамовским тренером Билялетдиновым (боже, сколько ж воды утекло!).

Глубоко информированный, знающий спорт во всех деталях, с каких-то самых низовых винтиков до максимально заоблачных высот. Я признаюсь, всегда верил, что человек такого масштаба точно будет востребован снова. И очень хорошо, что в руководстве «РЖД» приняли адекватное решение.

Не будет громких заявлений, которые будут вируситься и передаваться из уст в уста. Будет долгая, кропотливая работа. Потому что такой клуб, как «Локомотив» должен заниматься только самые высокие места. Традиции, опыт, мастерство, помноженные на талант руководителя, должны дать результат.

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Саламыч, так держать! «Ференцварош» сделал решающий шаг в плей-офф Лиги Европы
Саламыч, так держать! «Ференцварош» сделал решающий шаг в плей-офф Лиги Европы
Вчера поздно вечером в Будапеште «Ференцварош» обыграл «Црвену звезду» в матче группового турнира Лиги Европы – 2:1. Теперь у команды Станислава Черчесова 9 очков и прекрасные шансы на выход в плей-офф.
14.10.2022 13:48
Футбол
автор: Юрий Волохов
Юрий Нагорных стал председателем Совета директоров «Локомотива»
Юрий Нагорных стал председателем Совета директоров «Локомотива»
Столичный клуб объявил о новом руководителе.
14.10.2022 13:32
Футбол
автор: Николай Яременко
Португальский вундеркинд потопит Симеоне?
Португальский вундеркинд потопит Симеоне?
У «Атлетико Мадрид» случился какой-то надрыв. И особенно это стало заметно в Лиге чемпионов. Стартовали бодро, обыграв «Порту» (2:1), но следующие три тура вызвали только недоумение.
14.10.2022 10:05
Футбол
автор: Анастасия Лукачи
Сказка вратаря «Омонии». Он едва не принес кипрскому клубу великую ничью
Сказка вратаря «Омонии». Он едва не принес кипрскому клубу великую ничью
Болеет за «МЮ», отразил 13 ударов, стал героем дня. Что это, если не сказка?
14.10.2022 09:35
Футбол
автор: Никита Шмытов
Дядя Федор-99
Дядя Федор-99
Федор Смолов должен забить сотый гол в РПЛ.
14.10.2022 09:22
Футбол
автор: Кирилл Шулика
Лебединая песня в Катаре. Для кого из суперзвезд футбола ЧМ-2022 станет последним в карьере
Лебединая песня в Катаре. Для кого из суперзвезд футбола ЧМ-2022 станет последним в карьере
Для огромного количества звезд мирового футбола — как игроков, так и тренеров – предстоящий чемпионат мира станет прощальным.
13.10.2022 16:24
Футбол
автор: Михаил Боков
Рекорд Лиги чемпионов от Салаха, бельгийский клуб в плей-офф и чудовищное невезение «Барселоны»
Рекорд Лиги чемпионов от Салаха, бельгийский клуб в плей-офф и чудовищное невезение «Барселоны»
Три важных эпизода второго дня ЛЧ четвертого тура, которые вы могли пропустить.
13.10.2022 15:33
Футбол
автор: Никита Шмытов
Три интриги 4-го тура Лиги Европы и Лиги конференций, на которые стоит сегодня обратить внимание
Три интриги 4-го тура Лиги Европы и Лиги конференций, на которые стоит сегодня обратить внимание
Близость «Карабаха» к сотворению истории, повторение чуда от игроков из Косова и проверка на прочность для Черчесова.
13.10.2022 15:29
Футбол
автор: Никита Шмытов
Дмитрий Селюк: В Барселоне считают ничью с «Интером» поражением, и все ругают Пике
Дмитрий Селюк: В Барселоне считают ничью с «Интером» поражением, и все ругают Пике
Вчера «Барселона» сумела вырвать ничью на «Камп Ноу» в матче с «Интером» - 3:3. Однако добытое очко оставляет каталонскому клубу лишь призрачные шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов.
13.10.2022 14:07
Футбол
автор: Юрий Волохов
Час Х для Черчесова - «Ференцварошу» необходимо сегодня побеждать «Црвену Звезду»
Час Х для Черчесова - «Ференцварошу» необходимо сегодня побеждать «Црвену Звезду»
Сегодня в Будапеште «Ференцварош» принимает «Црвену звезду» в матче Лиги Европы. В Белграде, напомним, «фради» крупно проиграли со счетом 1:4. Сегодня команде Станислава Черчесова обязательно нужно брать три очка.
13.10.2022 13:14
Футбол
автор: Юрий Волохов
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика