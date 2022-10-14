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Саламыч, так держать! «Ференцварош» сделал решающий шаг в плей-офф Лиги Европы

Вчера поздно вечером в Будапеште «Ференцварош» обыграл «Црвену звезду» в матче группового турнира Лиги Европы – 2:1. Теперь у команды Станислава Черчесова 9 очков и прекрасные шансы на выход в плей-офф.
Саламыч, так держать! «Ференцварош» сделал решающий шаг в плей-офф Лиги Европы
14 октября 2022 13:48
автор: Юрий Волохов
автор фото: ФК «Ференцварош»

ТОЛЬКО ПОБЕДА

Перед игрой расклад был следующий: у «Ференцвароша» 6 очков, у «Звезды» - три, и победа дома резко повышала шансы чемпиона Венгрии на выход в плей-офф. Поражение «Звезды», наоборот, резко уменьшало ее шансы продолжить борьбу в Лиге Европы. Более того, за право перехода в Лигу конференций еще надо будет изрядно побороться.

Команды вышли на переполненную, огнедышащую «Гроупама Арену» за пару минут до 22.00 мск.

Картина игры в Белграде недельной давности не повторилась, когда «Ференцварош» развалился после второго пропущенного гола и разгромно проиграл 1:4. Матч получился напряженным, на кону стояло слишком много.

Хозяева первыми открыли счет. После флангового прострела Кристоффер Закариассен пробил не очень сильно из-под защитника, капитан и вратарь «Звезды» Милан Борян отбил мяч перед собой, но первым на добивание успел Закариассен. Два защитника сербов зевнули рывок норвежца.

Ближе к концу первого тайма сербы сравняли счет. Митрович пробил с разворота с линии штрафной. Однако при приеме мяча он подыграл себе рукой.

Во втором тайме Митрович промчался ракетой по флагу, срезал угол, ворвался в штрафную и низом пробил в дальний угол – 1:1. Это случилось на 58-й минуте.

Хозяев на 61-й минуте вывел вперед защитник Сами Ммаэ, красиво в высоком прыжке пробивший голой после флангового навеса.

Польский арбитр Даниэль Стефански добавил к основному времени 5 минут, и когда на секундомере было уже 95 минут и 30 секунд, назначил в ворота «Ференцвароша» штрафной, метрах в пяти от линии штрафной площадки. Кангва пробил мимо стенки в самый нижний угол. Денеш Дибус, капитан «фради», вытащил мяч из самого угла.

ПОБЕДА НАД «МОНАКО» - ЭТО ПЛЕЙ-ОФФ

Станислав Черчесов после матча напомнил, что уже набирал 9 и даже больше очков с «Динамо».

- Возможно, это рекорд для венгерского футбола, но не для меня, ведь до этого мне удалось выиграть шесть матчей с московским «Динамо». Для меня в этом нет ничего особенного, - цитирует российского тренера пресс-служба венгерского клуба.

В параллельном матче случился неожиданный результат: «Трабзонспор» в Трабзоне разгромил «Монако» со счетом 4:0.

В самой победе чемпиона Турции ничего неожиданного нет - удивил счет и ход матча.

После второго гола «Монако» развалился, как «Ференцварош» в Белграде неделю назад.

До первого гола гости просто играли лучше, увы, не смогли забить. Очень активен был Александр Головин.

Но на 44-й минуте случилась неприятность. Вратарь «Монако» в безобидной ситуации, находясь возле ворот, решил отдать мяч на фланг защитнику, но центральный защитник Сарр в это время оказался на траектории передачи. Мяч попал в него и отлетел в пустые ворота – 1:0. Такой конфуз перед перерывом не мог не повлиять на игроков «Монако».

Перед двумя заключительным турами положение в группе Н следующее: «Ференцварош» - 9 очков, «Трабзонспор» и «Монако» - по 6, «Црвена звезда» - 3.

27 октября «Ференцварош» примет дома «Монако», а «Црвена Звезда» сыграет в Белграде с «Трабзонспором».

Победа сразу выводит Черчесова в плей-офф, но при многих раскладах даже ничей может хватить. А две ничьи - точно путевка в плей-офф. Но лучше не оставлять решение вопроса на матч в Трабзоне. Там «Ференцварош» цветами встречать не будут.

источник: «Советский спорт»
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