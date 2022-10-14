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Алексей Сафонов: «Динамо» выиграет у «Оренбурга» - 3:1, Смолов забьет сотый гол

Сегодня стартует 13-й тур РПЛ. Футбольный агент Алексей Сафонов дает прогнозы на сегодняшнюю игру и матчи субботы.
Алексей Сафонов: «Динамо» выиграет у «Оренбурга» - 3:1, Смолов забьет сотый гол
14 октября 2022 15:15
автор: Юрий Волохов
автор фото: ФК «Динамо» (Москва)

«Ростов» - «Урал». Сегодня. Начало в 19.30

«Ростов» по подбору игроков и по игре выглядит предпочтительнее. И мне «Ростов» вообще нравится, играющая команда. Играют дома, думаю, должны победить.

И, пользуясь случаем, хочу поздравить одного из тренера «Ростова» Виктора Савельевича Онопко с днем рождения.

Думаю, сегодня ему футболисты не галстук подарят, а три очка.

«Торпедо» - «Локомотив». Суббота. 14.00

В командах поменялись тренеры. «Локомотив» к матчу готовит мой старый друг Андрей Федоров, который был капитаном в Узбекистане, в «Рубине». В «Торпедо» Андрея Талалаева назначили.

Новый тренер всегда придает эмоциональный всплеск команде.

Талалаев – тренер эмоциональный, умеет мотивировать. Но «Торпедо» напоминает дом престарелых. Не знаю, как они там побегут? Хотя в этом доме престарелых лучше всех смотрятся как раз ветераны Самсонов и Лебеденко.

Обеим командам очень нужны очки. Мой прогноз: «Локомотив» классом повыше, мне кажется, он выиграет 3:1.

«Химки» - «Факел». Суббота. 14.00

В «Химках» непонятная ситуация, пишут, что появились вопросы к вратарю Лантратову. Тренеру, конечно, виднее.

Скажу так: «Химки» не смогут погасить «Факел», команда из Воронежа выиграет 2:1.

«Краснодар» - Ахмат». Суббота. Начало в 16.30

«Краснодар» дома играет, выглядит команда очень прилично, будет пытаться зацепиться за тройку в этом чемпионате. Думаю, «Краснодар» выиграет 1:0.

«Динамо» - «Оренбург». Суббота. Начало в 19.30

«Динамо» должно обыгрывать «Оренбург». Смолов забьет сотый гол, забьет и Костя Тюкавин – сколько-то игрового времени ему тренер даст.

Думаю, «Динамо» выиграет 3:1, но надо очень внимательно играть – в «Оренбурге» неплохие южноамериканцы. Чуть расслабишься – жди проблем.

источник: «Советский спорт»
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Алексей Сафонов: «Динамо» выиграет у «Оренбурга» - 3:1, Смолов забьет сотый гол
Алексей Сафонов: «Динамо» выиграет у «Оренбурга» - 3:1, Смолов забьет сотый гол
Сегодня стартует 13-й тур РПЛ. Футбольный агент Алексей Сафонов дает прогнозы на сегодняшнюю игру и матчи субботы.
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