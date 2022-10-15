Дмитрий Селюк: Смолов будет думать о сотом мяче. Если «Динамо» хочет выиграть, ставьте Тюкавина

«Торпедо» - «Локомотив». Суббота. 14.00

Талалаев может взбодрить «Торпедо», хотя его все обыгрывают, кому не лень. Но в «Локомотиве», как мы знаем, дела идут не на много лучше. Поэтому не буду гадать, кто там выиграет, но для любителей ставок сделаю прогноз – обе забьют

«Химки» - «Факел». Суббота. 14.00

Матч будет боевым, бескомпромиссным. Опять для любителей ставок сделаю прогноз – обе забьют.

«Краснодар» - Ахмат». Суббота. Начало в 16.30

«Ахмат», как правило, всегда забивает, неважно, где играет – дома или на выезде. «Краснодар» играет в зрелищный футбол, а защита и опорная зона у «Ахмата» не самые сильные. Поэтому на ноль команда почти не играет.

Поэтому мой прогноз тот же, что и в двух предыдущих матчах, – обе забьют.

«Динамо» - «Оренбург». Суббота. Начало в 19.30

«Динамо» пора побеждать. У Смолова 99 мячей, об этом написали все. На него эта цифра будет давить, все будут ждать сотого мяча. Поэтому, если «Динамо» хочет выиграть, в основе нужно выпускать Тюкавина.

Почему? Федор будет думать только о своем сотом мяче. И не забьет. Так обычно бывает. Будет тянуть одеяло на себя, забудет, что надо отдавать передачи.

Поэтому Тюкавин, Захарян, Грулев, Макаров – эта задорная молодежь приведет «Динамо» к победе, а не стоячий Смолов.